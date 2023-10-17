Новая атака РФ на Украину — ПВО сбила все враждебные цели

Ночью против 17 октября россияне выпустили по Украине шесть ударных беспилотников Shahed из оккупированного Крыма и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34, летевшего над оккупированной Херсонщиной.

ПВО сбила все враждебные цели

Силы ПВО уничтожили эти цели на южном направлении.

На восточном направлении враг выпустил две зенитные управляемые ракеты С-300.

В России назвали крупнейшего поставщика дронов в страну

Практически все импортные беспилотники, которыми сегодня владеет Россия, были поставлены из Китая.

Такое заявление прозвучало 16 октября из уст главы минфина РФ Антона Силуанова.

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения РФ в Украину на публичном уровне признался об источнике поставок в Россию дронов.

Сегодня беспилотники в основном все из Китайской Народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но нужно развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимы выделенные, – заявил российский министр. Поделиться

Такое заявление прозвучало в контексте анонсирования новой программы РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.