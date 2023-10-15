РФ начала передислоцировать корабли в Черном море. Есть ли риск обстрелов

Россия начала передислоцировать корабли ближе к Новороссийску. Впрочем, риск обстрелов остается.

Что известно о передислокации кораблей РФ

Как сообщила пресс-секретарь Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк, в настоящее время корабельная группировка в Черном море состоит из 12 единиц. Расположены они в районе от восточного побережья Крыма до Новороссийска. Также один корабль разоблачает надводную обстановку в Азовском море.

Среди черноморской группировки есть ракетоноситель. Он подводный и может быть снаряжен до 4 ракет типа "Калибр", - добавила Гуменюк. Поделиться

Отвечая на вопрос, скажется ли поражение морскими дронами и передислокация вражеских кораблей на обстрелах с моря, представитель Южного оперативного командования отметила, что это не будет иметь критического влияния.

Следует помнить, что угроза достаточно высока. Но передислокация Черноморского флота действительно направлена ближе к Новороссийску, хотя память у них коротка. "Оленярский горняк" находился там, поэтому и не такое это уже безопасное расстояние, - заметила Гуменюк. Поделиться

Украина атаковала российские корабли

СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".

"Буян" атаковали 13 октября в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.

Детали операции не раскрывают.

После первого подрыва русские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подлодке "Алроса", которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить подвиг "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей". Поделиться

Также 12 октября вблизи Севастополя, вероятно, был поврежден корабль "Павел Державин".

СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мине.