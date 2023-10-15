РФ начала передислоцировать корабли в Черном море. Есть ли риск обстрелов

Россия начала передислоцировать корабли ближе к Новороссийску. Впрочем, риск обстрелов остается.
Что известно о передислокации кораблей РФ
Как сообщила пресс-секретарь Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк, в настоящее время корабельная группировка в Черном море состоит из 12 единиц. Расположены они в районе от восточного побережья Крыма до Новороссийска. Также один корабль разоблачает надводную обстановку в Азовском море.
Отвечая на вопрос, скажется ли поражение морскими дронами и передислокация вражеских кораблей на обстрелах с моря, представитель Южного оперативного командования отметила, что это не будет иметь критического влияния.
Украина атаковала российские корабли
СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".
"Буян" атаковали 13 октября в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.
Детали операции не раскрывают.
Также 12 октября вблизи Севастополя, вероятно, был поврежден корабль "Павел Державин".
СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мине.
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