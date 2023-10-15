РФ почала передислоковувати кораблі в Чорному морі. Чи є ризик обстрілів

Росія почала передислоковувати кораблі ближче до Новоросійська. Втім, ризик обстрілів залишається.
Що відомо про передислокацію кораблів РФ
Як повідомила речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталя Гуменюк, наразі корабельне угруповування в Чорному морі складається з 12 одиниць. Розташовані вони в районі від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Також один корабель викриває надводну обстановку в Азовському морі.
Відповідаючи на питання, чи позначиться ураження морськими дронами й передислокація ворожих кораблів на обстрілах з моря, речник Південного оперативного командування відзначила, що це не матиме критичного впливу.
Україна атакувала російські кораблі
СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".
"Буян" атакували 13 жовтня у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.
Деталі операції не розкривають.
Також 12 жовтня поблизу Севастополя, ймовірно, був пошкоджений корабель «Павел Державин».
ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.
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