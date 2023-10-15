РФ почала передислоковувати кораблі в Чорному морі. Чи є ризик обстрілів

Що відомо про передислокацію кораблів РФ

Як повідомила речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталя Гуменюк, наразі корабельне угруповування в Чорному морі складається з 12 одиниць. Розташовані вони в районі від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Також один корабель викриває надводну обстановку в Азовському морі.

Серед чорноморського угруповування є ракетоносій. Він підводний й може бути спорядженим до 4 ракет типу "Калібр, - додала Гуменюк. Поширити

Відповідаючи на питання, чи позначиться ураження морськими дронами й передислокація ворожих кораблів на обстрілах з моря, речник Південного оперативного командування відзначила, що це не матиме критичного впливу.

Треба пам'ятати, що загроза досить висока. Але передислокація Чорноморського флоту дійсно спрямована ближче до Новоросійська, хоча пам'ять в них коротка. "Оленярський гірняк" находився там, тому й не така це вже безпечна відстань, - зауважила Гуменюк. Поширити

Україна атакувала російські кораблі

СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".

"Буян" атакували 13 жовтня у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.

Деталі операції не розкривають.

Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну “Алроса”, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет “Буян” повторити подвиг “Алроси” не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням “Морських малюків”. Поширити

Також 12 жовтня поблизу Севастополя, ймовірно, був пошкоджений корабель «Павел Державин».

ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.