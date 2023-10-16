В результате обстрела армии РФ в районе Авдеевки погибли два человека

Преступная армия РФ уменьшила количество обстрелов Авдеевки, однако в результате вражеских атак в районе города погибли двое гражданских.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, военные преступники армии РФ уменьшили количество обстрелов по населенному пункту, однако в результате вражеских обстрелов к западу от города погибли два человека.

Сегодня еще их меньше было, это по сути. Чего не скажешь обычно по позициям, там меньше обстрелов не становится, они не утихают ни днем, ни ночью Поделиться

Барабаш подчеркнул, что на интенсивность вражеских обстрелов в районе города не повлиял даже начавшийся в середине дня дождь.

По его словам, оккупанты в течение нескольких последних дней активно обстреливают позиции украинских военных к югу от Авдеевки и в районе Первомайского.

У нас сутки прошли без раненых, без погибших. Ну и одно, что только появилось сообщение, что, скорее всего, в результате авиаракетного удара 14 числа под завалами еще один человек. Поделиться

Он пояснил, что за период обострения в Авдеевке под завалами четыре человека.

На уточняющий вопрос он пояснил, что речь идет о погибших, а их тела до сих пор находятся под завалами.

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации в районе Авдеевки

По информации Генштаба ВСУ, российские военные преступники вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки и Первомайского.

Украинскими военными в течение суток было отбито 7 вражеских атак.

На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области и еще 4 атаки возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

3 атаки противника украинские воины отразили на Бахмутском направлении в районе населенного пункта Андреевка.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населённых пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 7 атак противника.