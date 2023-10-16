В результате обстрела армии РФ в районе Авдеевки погибли два человека

Преступная армия РФ уменьшила количество обстрелов Авдеевки, однако в результате вражеских атак в районе города погибли двое гражданских.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По информации руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, военные преступники армии РФ уменьшили количество обстрелов по населенному пункту, однако в результате вражеских обстрелов к западу от города погибли два человека.
Барабаш подчеркнул, что на интенсивность вражеских обстрелов в районе города не повлиял даже начавшийся в середине дня дождь.
По его словам, оккупанты в течение нескольких последних дней активно обстреливают позиции украинских военных к югу от Авдеевки и в районе Первомайского.
Он пояснил, что за период обострения в Авдеевке под завалами четыре человека.
На уточняющий вопрос он пояснил, что речь идет о погибших, а их тела до сих пор находятся под завалами.
Что говорят в Генштабе по поводу ситуации в районе Авдеевки
По информации Генштаба ВСУ, российские военные преступники вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки и Первомайского.
Украинскими военными в течение суток было отбито 7 вражеских атак.
На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области и еще 4 атаки возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.
3 атаки противника украинские воины отразили на Бахмутском направлении в районе населенного пункта Андреевка.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населённых пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 7 атак противника.
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