Армия РФ пытается атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях — сводка Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки отразили более 50 атак россиян на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Армия РФ пытается атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях

За прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений. Также российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные БПЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Оккупанты завали авиационных ударов по 30 населенных пунктов, под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 5 атак противника в районе населенных пунктов Клищиевка и Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении россияне при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тонькое, Северное Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 15 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

В Запорожском направлении россияне 4 раза пытались восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имели.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одного - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также украинские защитники уничтожили российский вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны и 5 артиллерийских средств оккупантов.