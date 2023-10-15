ВСУ отразили атаки армии РФ на пяти направлениях - возведение Генштаба

В течение суток украинские военные отразили атаки преступной армии РФ в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Шахтерска в Донецкой области, а также Купянска на Харьковщине и в Запорожской области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за последние сутки украинские военные 57 раз вступали в бой с преступными подразделениями армии РФ.

Продолжается проведение контрнаступления в направлении Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Украинские военные наносят врагу многочисленные потери на этих направлениях и истощают оккупантов вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и четыре артиллерийских средства противника.

В то же время в течение суток российские военные преступники нанесли 7 ракетных и 54 авиаудара, совершили 22 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Как выглядит ситуация на разных участках фронта