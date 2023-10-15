ВСУ отразили атаки армии РФ на пяти направлениях - возведение Генштаба

В течение суток украинские военные отразили атаки преступной армии РФ в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Шахтерска в Донецкой области, а также Купянска на Харьковщине и в Запорожской области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за последние сутки украинские военные 57 раз вступали в бой с преступными подразделениями армии РФ.
Продолжается проведение контрнаступления в направлении Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.
Украинские военные наносят врагу многочисленные потери на этих направлениях и истощают оккупантов вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и четыре артиллерийских средства противника.
В то же время в течение суток российские военные преступники нанесли 7 ракетных и 54 авиаудара, совершили 22 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Как выглядит ситуация на разных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Поповка, Шалыгино Сумской области; Уды, Волчанские Хутора, Гатище, Бударки.
На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того, противник нанес авиационные удары возле Песчаного Харьковской области и Надежды Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Каменка, Синьковка, Кучеровка, Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области и Григоровка, Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили четыре атаки врага неподалеку от Клищиевки и Андреевки. Враг нанес авиационных ударов в районах Клещиевки, Александро-Шультино, Белой Горы, Дилиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Ивановское, Васюковка, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.
На Авдеевском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тонечко, Северное Донецкой области. Всего Силы обороны отразили здесь более 15 атак врага. Захватчики нанесли авиационные удары возле Очеретиного и Степного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе севернее Приютного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Водяному, Угледару, Пречистовке, Макаровке, Урожайному Донецкой области.
В Запорожском направлении противник три раза пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Гуляйполе, Малая Токмачка, Полтавка, Роботино, Степное Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Бургунка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Степановка Херсонской области и Ивановка Николаевской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Золотая Балка, Херсон, Чернобаевка Херсонской области.
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