ЗСУ відбили атаки армії РФ на п'яти напрямках — зведення Генштабу

Протягом доби українські військові відбили атаки злочинної армії РФ в районах Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Шахтарска на Донеччині, а також Куп'янська на Харківщині і у Запорізькій області.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом останньої доби українські військові 57 разів вступали у бій зі злочинними підрозділами армії РФ.

Продовжується проведення контрнаступу у напрямку Мелітополя у Запорізькій області і на південному фланзці в районі Бахмута на Донеччині.

Українські військові завдають ворогу численних втрат на цих напрямках та виснажують окупантів уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також одного удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та чотири артилерійських засоби противника.

У той же час протягом доби російські військові злочинці завдали 7 ракетних та 54 авіаудари, здійснили 22 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та цивільній інфраструктурі.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як виглядає ситуація на різних ділянках фронту