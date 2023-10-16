В ГУР раскрыли цель наступлений РФ на Авдеевку

Силы обороны продолжают наступательные операции и продвигаются по нескольким направлениям.

Вместе с тем враг не просто ждет, пока мы будем освобождать наши территории, а пытается принимать меры. Те же события вокруг Авдеевки. В целях расконцентрировать, рассредоточить, перегруппировать наши силы. С целью заставить опрокинуть наши подразделения туда, – заявил представитель ГУР Андрий Юсов. Поделиться

Он добавил: ГУР не будет комментировать ближайшие планы Сил безопасности и обороны, но стратегия — деоккупировать юг, в частности перерезать сухопутный коридор в Крым, и освободить восток РФ на Авдеевку.

Армия РФ массированно штурмует Авдеевку

Российские войска штурмуют позиции украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области тысячами военных и десятками единиц техники. От постоянных боев за город, не утихающих уже четвертые сутки, Авдеевка в огне.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Очень жарко на Авдеевском направлении. За ночь, если говорить об обществе, то 13 ракет прилетело. По позициям вообще нет точного понимания, точно было более 20 ракет. Бои уже 4 сутки не утихают ни днем, ни ночью. Стрелковые бои, работает артиллерия круглосуточно. Штурмовые действия врага не прекращаются. Ситуация очень сложная, но контролируемая, – рассказал он. Поделиться

Барабаш подтвердил, что оккупанты действительно использовали зажигательные снаряды во время атак по городу.

Что касается зажигательных элементов, из которых они избивались. Действительно, все это. Горит Авдеевка вся. Летит все. Бьют они из всего, что есть в наличии. Не только по позициям, но и по городу и по дороге, – добавил он. Поделиться

По словам главы МВА, враг опрокинул для штурмовых действий на Авдеевском направлении три бригады.

Три бригады, если говорить о механизированных, это условно около 10 тысяч. Десантные бригады немного меньше, но от этого не легче, – констатировал он. Поделиться

Барабаш добавил, что в первый день обострения, 10 октября, на штурм пошли три батальона.