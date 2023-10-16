Наступая на Авдеевку Россия хочет расконцентрировать украинские войска.
В ГУР раскрыли цель наступлений РФ на Авдеевку
Силы обороны продолжают наступательные операции и продвигаются по нескольким направлениям.
Он добавил: ГУР не будет комментировать ближайшие планы Сил безопасности и обороны, но стратегия — деоккупировать юг, в частности перерезать сухопутный коридор в Крым, и освободить восток РФ на Авдеевку.
Армия РФ массированно штурмует Авдеевку
Российские войска штурмуют позиции украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области тысячами военных и десятками единиц техники. От постоянных боев за город, не утихающих уже четвертые сутки, Авдеевка в огне.
Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.
Барабаш подтвердил, что оккупанты действительно использовали зажигательные снаряды во время атак по городу.
По словам главы МВА, враг опрокинул для штурмовых действий на Авдеевском направлении три бригады.
Барабаш добавил, что в первый день обострения, 10 октября, на штурм пошли три батальона.