В ГУР розкрили мету наступів РФ на Авдіївку
Категорія
Україна
Дата публікації

В ГУР розкрили мету наступів РФ на Авдіївку

Андрій Юсов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Наступаючи на Авдіївку, Росія хоче розконцентрувати українські війська.

В ГУР розкрили мету наступів РФ на Авдіївку

Сили оборони продовжують наступальні операції та просуваються на кількох напрямках.

Разом з тим ворог не просто чекає, поки ми звільнятимемо наші території, а намагається вживати заходів. Ті самі події навколо Авдіївки. З метою розконцентрувати, розосередити, перегрупувати наші сили. З метою змусити перекинути наші підрозділи туди, — заявив представник ГУР Андрый Юсов.

Він додав: ГУР не коментуватиме найближчі плани Сил безпеки й оборони, але стратегія — деокупувати південь, зокрема перерізати сухопутного коридору до Криму, та звільнити схід.пів РФ на Авдіївку

Армія РФ масовано штурмує Авдіївку

Російські війська штурмують позиції українських військових у районі Авдіївки Донецької області тисячами військових та десятками одиниць техніки. Від постійних боїв за місто, які не вщухають вже четверту добу, Авдіївка у вогні.

Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі телемарафону.

Дуже гаряче на Авдіївському напрямку. За ніч, якщо говорити про громаду, то 13 ракет прилетіло. По позиціях взагалі немає точного розуміння, точно було більш як 20 ракет. Бої вже 4 добу не вщухають ні вдень, ні вночі. Стрілецькі бої, працює артилерія цілодобово. Штурмові дії ворога не припиняються. Ситуація дуже складна, але контрольована, – розповів він.

Барабаш підтвердив, що окупанти дійсно використовувавали запалювальні снаряди під час атак по місту.

Щодо запалювальних елементів, з яких вони били. Дійсно, все це є. Горить Авдіївка вся. Летить все. Б'ють вони з усього, що є в наявності. Не тільки по позиціях, а й по місту, й по дорозі, – додав він.

За словами голови МВА, ворог перекинув для штурмових дій на Авдіївському напрямку три бригади.

Три бригади, якщо говорити про механізовані, то це умовно близько 10 тисяч. Десантні бригади трошки менші, але від цього не легше, – констатував він.

Барабаш додав, що в перший день загострення, 10 жовтня, на штурм пішло три батальйони.

Це майже 2 тисячі людей одночасно особового складу. По техніці – в перший день їх масованого наступу близько 100 одиниць протягом доби штурмували. 11жовтня техніку вони майже не використовували. 12 жовтян і сьогодні дуже багато техніки знову їде. Колони техніки, десятки техніки палять наші хлопці. І вчора, і позавчора, і сьогодні допалюють цю техніку. Дуже багато резерву в них, особового складу, техніки, – описав події Барабаш.

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