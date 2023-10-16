Наступаючи на Авдіївку, Росія хоче розконцентрувати українські війська.
В ГУР розкрили мету наступів РФ на Авдіївку
Сили оборони продовжують наступальні операції та просуваються на кількох напрямках.
Він додав: ГУР не коментуватиме найближчі плани Сил безпеки й оборони, але стратегія — деокупувати південь, зокрема перерізати сухопутного коридору до Криму, та звільнити схід.пів РФ на Авдіївку
Армія РФ масовано штурмує Авдіївку
Російські війська штурмують позиції українських військових у районі Авдіївки Донецької області тисячами військових та десятками одиниць техніки. Від постійних боїв за місто, які не вщухають вже четверту добу, Авдіївка у вогні.
Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі телемарафону.
Барабаш підтвердив, що окупанти дійсно використовувавали запалювальні снаряди під час атак по місту.
За словами голови МВА, ворог перекинув для штурмових дій на Авдіївському напрямку три бригади.
Барабаш додав, що в перший день загострення, 10 жовтня, на штурм пішло три батальйони.