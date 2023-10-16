Внаслідок обстрілу армії РФ в районі Авдіївки загинуло двоє людей

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За інформацією керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, військові злочинці армії РФ зменшили кількість обстрілів по населеному пункту, однак внаслідок ворожого обстрілу на захід від міста загинуло двоє людей.

Сьогодні ще їх менше було, це суто по громаді. Чого не скажеш звичайно по позиціях, там менше обстрілів не стає, вони не вщухають ні вдень, ні вночі Поширити

Барабаш підкреслив, що на інтенсивність ворожих обстрілів в районі міста не вплинув навіть дощ, який розпочався в середині дня.

За його словами, окупанти протягом кількох останніх днів активно обстрілюють позиції українських військових на південь від Авдіївки та в районі Первомайського.

У нас доба минула без поранених, без загиблих. Ну і одне, що тільки з'явилось повідомлення, що скоріш за все в наслідку авіаракетного удару 14 числа під завалами ще одна людина Поширити

Він пояснив, що за період загострення в Авдіївці під завалами є чотири людини.

На уточнювальне запитання він пояснив, що йдеться про людей, які загинули, а їх тіла і досі перебувають під завалами.

Що кажуть у Генштабі щодо ситуації в районі Авдіївки

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські військові злочинці вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки та Первомайського.

Українськими військовими протягом доби було відбито 7 ворожих атак.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 4 атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області.

3 атаки противника українські воїни відбили на Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Андріївка.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили 7 атак противника.