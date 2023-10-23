Повітряні сили ЗСУ за ніч збили 14 дронів та авіаційну ракету

В ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

Зазначається, що росіяни атакували дронами із півдня (мис Чауда, Крим). Спрямували їх у різних напрямках - південні, східні та центральні регіони України. По маршруту слідування ударних БПЛА працювала протиповітряна оборона.

Ракету Х-59 окупанти застосували із літака Су-34 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

Безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.

Силами та засобами ППО було знищено усі повітряні цілі:

13 БПЛА Shahed-136/131;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

1 ударний БПЛА (тип не встановлено).

Що відомо про нічну атаку 23 жовтня

В ніч на 23 жовтня росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе, через що в деяких регіонах оголошували повітряну тривогу. В Одесі та Кіровоградській області чули вибухи - там працювала ППО.

Росіяни атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed, дев'ять із них було збито силами ППО.

Нічна атака тривала понад 3,5 години. Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони.

Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали.

Ввечері ворожий безпілотник також було зафіксовано в Київській області - по ньому теж відпрацювала українська ППО.