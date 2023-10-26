ВСУ отразили 20 атак армии РФ на Марьинском направлении — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 06.00 26 октября 2023 г. по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив ударные БпЛА типа Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские «шахеды». В результате падения обломков БПЛА есть раненые среди гражданского населения. В городах Славута и Нетешин Хмельницкой области повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, 2 учебных заведения, 2 пожарно-спасательные части, здание отдела полиции. Также в результате авиаудара управляемыми авиационными бомбами по жилому кварталу города Берислав и селам Бериславского района Херсонской области есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары пришлись по таким населенным пунктам: Новоселовское, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Григоровка, Верхнекаменское, Хромово, Клещиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новобахмутовка, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское, Володино Донецкой области; Новодаровка, Новоданиловка Запорожской области; Змиевка, Берислав, Новоберислав, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага у Надежды и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины устойчиво держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинскими воинами отражены 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 склада боеприпасов, 6 артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника.

Потери армии РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.23 ориентировочно составили:

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