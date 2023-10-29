Израиль приказал своим военным войти на территорию сектора Газа в рамках второго этапа операции против палестинских террористов ХАМАС и продолжает усиливать военные усилия.

Что известно о стратегии военной операции армии Израиля в Газе

Отмечается, что военное руководство ЦАХАЛа решило действовать осторожнее и медленнее из-за опасений относительно вмешательства в конфликт боевиков ливанской Хезболлы.

Вместо массированного наземного вторжения военные начали действовать медленно, применяя подход, основанный на потерях, опасениях по поводу распространения конфликта на Хезболлу на севере и внутриполитического давления на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала ссылаются на информацию от нескольких израильских чиновников, по словам которых военная операция в секторе Газа может длиться от шести недель до 6 месяцев.

Цель, по словам официальных лиц, отличается от предыдущих конфликтов с сектором Газа, когда план заключался в том, чтобы оставить ХАМАС проигравшим. Теперь правительство хочет уничтожить его как организацию и обеспечить, чтобы сектор Газа больше не являлся источником антиизраильского насилия, заявили официальные лица, попросившие не называть их имена, - говорится в материале издания. Поделиться

Почему США и партнеры недовольны планами Израиля.

Авторы отмечают, что реалистичность такого плана остается до конца непонятной, из-за США и союзников оказывают давление на Израиль.

Вашингтон и Брюссель требуют от Иерусалима конкретизировать цели и видение того, что будет в Газе по завершении операции.

Амос Ядлин, бывший директор военной разведки, заявил журналистам на телеконференции, что в цели Израиля входит убийство не менее 10 тыс. ополченцев ХАМАС из общего числа около 30 тыс., - говорится в материале. Поделиться

В материале также отмечается, что, по словам официальных лиц, службы безопасности создали группу, задачей которой будет преследование каждого лидера ХАМАС, участвовавшего в нападении 7 октября.