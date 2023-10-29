Израиль приказал своим военным войти на территорию сектора Газа в рамках второго этапа операции против палестинских террористов ХАМАС и продолжает усиливать военные усилия.
Что известно о стратегии военной операции армии Израиля в Газе
Отмечается, что военное руководство ЦАХАЛа решило действовать осторожнее и медленнее из-за опасений относительно вмешательства в конфликт боевиков ливанской Хезболлы.
Авторы материала ссылаются на информацию от нескольких израильских чиновников, по словам которых военная операция в секторе Газа может длиться от шести недель до 6 месяцев.
Почему США и партнеры недовольны планами Израиля.
Авторы отмечают, что реалистичность такого плана остается до конца непонятной, из-за США и союзников оказывают давление на Израиль.
Вашингтон и Брюссель требуют от Иерусалима конкретизировать цели и видение того, что будет в Газе по завершении операции.
В материале также отмечается, что, по словам официальных лиц, службы безопасности создали группу, задачей которой будет преследование каждого лидера ХАМАС, участвовавшего в нападении 7 октября.
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