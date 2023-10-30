Ізраїль відправив додаткові війська в Сектор Газа — ЦАХАЛ

У ніч проти 30 жовтня Ізраїль відправив додаткові війська для наземної операції в Секторі Газа.

Що відомо про додаткові війська Ізраїлю в Сектор Гази

Про це повідомив речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі.

У смугу зайшли додаткові сили. Наша діяльність там тільки активізується, – сказав Хагарі. Поширити

За його словами, «десятки бойовиків «Хамасу» були вбиті під час останніх боїв, коли ізраїльські сухопутні сили просувалися до позицій «Хамасу».

Речник також пояснив один із видів тактичного маневру армії Ізраїлю.

Ми проводимо розширену наземну операцію. Наземні сили, танки, піхота, бронетехніка рухаються до терористів, які займають позиції у з’єднанні, намагаючись атакувати нас. Потім ми цілимося по них з повітря, – розповів Хагарі. Поширити

Окрім того, ізраїльські військові повідомляють, що 30 жовтня було вбито ще кількох командирів «Хамасу».

Серед них: голова військово-морських сил терористичної групи в центральній Газі Мухаммед Сафаді, керівник групи протитанкових керованих ракет ХАМАС у Туффі Мумен Хіджазі та старший оперативник ХАМАС Мухаммад Авдалла, який бере участь у виробництві зброї.

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За інформацією видання, ізраїльським військовим вдалось просунутись у північній частині анклаву і встановити прапор Ізраїля на даху курортного готелю в Газі.

Журналісти видання за допомогою геолокації визначили, що готель розташований у більш ніж трьох кілометрах від кордону Гази з Ізраїлем.

Солдати 52 батальйону 401 бригади розмахують ізраїльським прапором у самому центрі Гази, на пляжі... Ми не пробачимо і не забудемо, і ми не зупинимося до перемоги, - розповідає один з ізраїльських військових. Поширити

Відео із ізраїльським військовим було зняте за кілька миль на північ від центру міста Газа.