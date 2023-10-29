ЦАХАЛ за сутки атаковал более 450 военных объектов ХАМАСа – видео

За 28 октября Вооруженные силы Израиля атаковали более 450 военных объектов боевиков ХАМАС. Наземная операция продолжает расширяться.

Сколько объектов ХАМАСа атаковал Израиль

Как сообщает ЦАХАЛ, Среди пораженных военных объектов ХАМАСа:

центры оперативного командования;

наблюдательные пункты;

пусковые установки противотанковых ракет.

מטוסי קרב של צה"ל תקפו ביממה האחרונה מעל ל-450 מטרות צבאיות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו היו מפקדות צבאיות, עמדות תצפית, עמדות ירי נ"ט של ארגון הטרור.



במסגרת הרחבת פעילות הכוחות הקרקעיים, צוותי הקרב המשולבים תקפו חוליות מחבלים שניסו לפגוע בכוחות >> pic.twitter.com/PJr7l7axim — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 29, 2023

В рамках расширения наземных операций объединенные боевые группы нанесли удары по пытавшимся атаковать войска террористическим ячейкам, а также по террористическим ячейкам, которые планировали осуществить пуски противотанковых ракет. Кроме того, сухопутные войска направляли самолеты ЦАХАЛа на объекты террористов, пишет пресс-служба. Поделиться

Среди потерь ЦАХАЛа за минувшие сутки:

один из офицеров получил тяжелые ранения в результате попадания минометного снаряда;

солдат ЦАХАЛ получил ранение средней тяжести во время столкновения с боевиками.

Что известно о начале Израилем наземной операции в Газе

По информации издания со ссылкой на израильских чиновников, решение о расширении военной операции на территории сектора Газа против палестинских террористов ХАМАС было принято вечером четверга, 26 октября.

Отмечается, что это произошло после того, как переговоры по освобождению заложников зашли в тупик.

За последние несколько часов мы значительно увеличили количество авиаударов по Газе. Помимо наступательной деятельности, которую мы проводили в последние дни, наши сухопутные силы расширяют свои операции сегодня вечером. ЦАХАЛ действует во всех измерениях, чтобы достичь целей войны, - отметил представитель штаба армии Израиля Даниэль Хагари. Поделиться

Он подчеркнул, что Израиль продолжит нанести удары по территории Газы и призывает местных жителей двигаться по коридорам эвакуации на юг.

Отмечается, что израильские военные уже вошли в северную часть Сектора Газа.

Местные жители сообщают о движении военной техники армии Израиля.