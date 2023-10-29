ЦАХАЛ за сутки атаковал более 450 военных объектов ХАМАСа – видео

За 28 октября Вооруженные силы Израиля атаковали более 450 военных объектов боевиков ХАМАС. Наземная операция продолжает расширяться.
Сколько объектов ХАМАСа атаковал Израиль
Как сообщает ЦАХАЛ, Среди пораженных военных объектов ХАМАСа:
центры оперативного командования;
наблюдательные пункты;
пусковые установки противотанковых ракет.
Среди потерь ЦАХАЛа за минувшие сутки:
один из офицеров получил тяжелые ранения в результате попадания минометного снаряда;
солдат ЦАХАЛ получил ранение средней тяжести во время столкновения с боевиками.
Что известно о начале Израилем наземной операции в Газе
По информации издания со ссылкой на израильских чиновников, решение о расширении военной операции на территории сектора Газа против палестинских террористов ХАМАС было принято вечером четверга, 26 октября.
Отмечается, что это произошло после того, как переговоры по освобождению заложников зашли в тупик.
Он подчеркнул, что Израиль продолжит нанести удары по территории Газы и призывает местных жителей двигаться по коридорам эвакуации на юг.
Отмечается, что израильские военные уже вошли в северную часть Сектора Газа.
Местные жители сообщают о движении военной техники армии Израиля.
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