ЦАХАЛ за добу атакував понад 450 військових обʼєктів ХАМАСу — відео

За 28 жовтня Збройні сили Ізраїля атакували більше ніж 450 військових об'єктів бойовиків ХАМАС. Наземна операція продовжує розширюватись.

Скільки обʼєктів ХАМАСу атакував Ізраїль

Як повідомляє ЦАХАЛ, Серед вражений воєнних об'єктів ХАМАСа:

центри оперативного командування;

спостережні пункти;

пускові установки протитанкових ракет.

מטוסי קרב של צה"ל תקפו ביממה האחרונה מעל ל-450 מטרות צבאיות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו היו מפקדות צבאיות, עמדות תצפית, עמדות ירי נ"ט של ארגון הטרור.



במסגרת הרחבת פעילות הכוחות הקרקעיים, צוותי הקרב המשולבים תקפו חוליות מחבלים שניסו לפגוע בכוחות >> pic.twitter.com/PJr7l7axim — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 29, 2023

В рамках розширення наземних операцій об'єднані бойові групи завдали ударів по терористичних осередках, які намагалися атакувати війська, а також по терористичних осередках, які планували здійснити пуски протитанкових ракет. Крім того, сухопутні війська спрямовували літаки ЦАХАЛу на об'єкти терористів, - пише пресслужба. Поширити

Серед втрат ЦАХАЛу за минулу добу:

один з офіцерів отримав важкі поранення внаслідок попадання мінометного снаряда;

солдат ЦАХАЛу отримав поранення середньої тяжкості під час зіткнення з бойовиками.

Що відомо про початок Ізраїлем наземної операції у Газі

За інформацією видання із посилання на ізраїльських чиновників, рішення щодо розширення військової операції на території сектора Газа проти палестинських терористів ХАМАС було прийняте ввечері четверга, 26 жовтня.

Зазначається, що це сталось після того, як переговори щодо звільнення заручників зайшли у глухий кут.

За останні кілька годин ми значно збільшили кількість авіаударів по Газі. На додаток до наступальної діяльності, яку ми проводили в останні дні, наші сухопутні сили розширюють свої операції сьогодні ввечері. ЦАХАЛ діє у всіх вимірах, щоб досягти цілей війни, - зазначив речник штабу армії Ізраїля Даніель Хагарі. Поширити

Він наголосив, що Ізраїль продовжить завдати ударів по території Гази і закликає місцевих жителів рухатись коридорами евакуації на південь.

Зазначається, що ізраїльські військові наразі вже увійшли у північну частину Сектора Газа.

Місцеві жителі повідомляють про рух військової техніки армії Ізраїля.