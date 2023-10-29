ЦАХАЛ за добу атакував понад 450 військових обʼєктів ХАМАСу — відео

За 28 жовтня Збройні сили Ізраїля атакували більше ніж 450 військових об'єктів бойовиків ХАМАС. Наземна операція продовжує розширюватись.
Скільки обʼєктів ХАМАСу атакував Ізраїль
Як повідомляє ЦАХАЛ, Серед вражений воєнних об'єктів ХАМАСа:
центри оперативного командування;
спостережні пункти;
пускові установки протитанкових ракет.
Серед втрат ЦАХАЛу за минулу добу:
один з офіцерів отримав важкі поранення внаслідок попадання мінометного снаряда;
солдат ЦАХАЛу отримав поранення середньої тяжкості під час зіткнення з бойовиками.
Що відомо про початок Ізраїлем наземної операції у Газі
За інформацією видання із посилання на ізраїльських чиновників, рішення щодо розширення військової операції на території сектора Газа проти палестинських терористів ХАМАС було прийняте ввечері четверга, 26 жовтня.
Зазначається, що це сталось після того, як переговори щодо звільнення заручників зайшли у глухий кут.
Він наголосив, що Ізраїль продовжить завдати ударів по території Гази і закликає місцевих жителів рухатись коридорами евакуації на південь.
Зазначається, що ізраїльські військові наразі вже увійшли у північну частину Сектора Газа.
Місцеві жителі повідомляють про рух військової техніки армії Ізраїля.
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