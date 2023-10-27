ЦАХАЛ провел второй рейд с бронетехникой в Газе – видео

Ночью 27 октября Израиль снова направил танки и войска в Сектор Газы и нанес удары по объектам террористической группировки ХАМАС.

ЦАХАЛ показал видео второго рейда в секторе Газа

По словам военных, рейд близ района Шуджайя на востоке города Газа был осуществлен силами пехоты, боевой техники и бронетехники, а израильские беспилотники и боевые вертолеты обеспечивали воздушное прикрытие.

כוחות חי"ר, שיריון והנדסה בפיקוד עוצבת ׳געש׳ (36) ובליווי של כטמ"מים ומסוקי קרב של צה"ל פשטו ביממה האחרונה פשיטה במרכז רצועת עזה. כחלק מהפשיטה, כלי טיס וארטילריה של צה״ל תקפו מטרות של ארגון הטרור חמאס בשכונת סג'עיה וברחבי הרצועה >> pic.twitter.com/oP6aTax85Y — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 27, 2023

ЦАХАЛ заявляет, что артиллерийские и авиационные удары были нанесены по объектам, относящимся к террористической группировке ХАМАС, включая пункты запуска противотанковых управляемых ракет и командные центры.

Через несколько часов все израильские войска покинули этот район, пострадавших нет.

Отметим, что эта операция проходит вторую ночь подряд, когда силы ЦАХАЛа ненадолго входят в Сектор Газа перед ожидаемым полным наземным наступлением.

Что известно о войне в Израиле

Напомним, 7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.

В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевики уже нанесли ряд ударов. Также 26 октября Израиль провел рейд на территорию сектора Газа, военные применяли для этого танки.

Позже армия Израиля заявила, что продолжит ограниченные наземные рейды в Секторе Газа после того, как вчера вечером пехота и танки в течение нескольких часов действовали через пограничный забор, атакуя позиции и членов ХАМАСа.