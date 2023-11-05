Визит Зеленского в Израиль оказался под угрозой — известна причина

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль на следующей неделе, однако сейчас поездка под угрозой. Причиной стала утечка новостей о планах президента.

Зеленский не хотел утечки информации о визите

Украинский дипломат сказал The Times of Israel, что поездка "зависла".

Он хотел, чтобы поездка стала публичной, когда он ступит на израильскую землю. Он очень разочарован, – говорит дипломат. Поделиться

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Зеленский не посещали друг друга страны после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Издание пишет, что учитывая, что Москва принимает представителей ХАМАС и вносит резолюции против Израиля в ООН, Иерусалим может стремиться сблизиться с Киевом.

В сентябре Зеленский и Нетаньяху провели встречу в Нью-Йорке.

Что известно о визите Зеленского в Израиль

Зеленский выразил солидарность с Израилем сразу же после атаки ХАМАС на страну 7 октября.

8 октября он провел переговоры по Нетаньяху.

Солидарны с Израилем, страдающим дерзким масштабным нападением, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами по вопросу безопасности и защиты граждан Украины в Израиле. Поделиться

3 ноября стало известно о готовящемся визите президента в Израиль на следующей неделе.

Зеленский предложил приехать в Израиль более двух недель назад, но Израиль считал, что это преждевременно, поскольку война все еще находится на относительно ранней стадии, хотя страна принимала других лидеров стран.

Напомним, что Израиль сопротивлялся сближению с Украиной, чтобы не разозлить Россию, которая контролирует небо над Сирией. В Сирии ЦАХАЛ пытается предотвратить укрепление Ирана, поддерживающего ХАМАС.