Моссад создал спецподразделение NILI. Началась "охота" на членов ХАМАС, причастных к смертоносной атаке на Израиль

Шин Бет и Моссад создали специальное подразделение для отслеживания членов ХАМАС, организовавших жестокое нападение на Израиль 7 октября. Тогда от рук террористов погибли более 1500 израильтян.

Моссад "охотится" на боевиков ХАМАС

Разведывательное сообщество Израиля является одной из самых финансируемых и высокоэффективных служб во всем мире. Внешнюю разведку, Моссад, особенно хвалят за серию успешных операций, проведенных в течение 20 века.

Однако после нападения ХАМАС в октябре 2023 года репутация израильской разведки потерпела значительный удар.

Израильские СМИ сообщают, что Шин Бет, служба внутренней безопасности страны, вместе с Моссадом, отвечающим за внешнюю разведку, создали специальное подразделение для отслеживания членов ХАМАС, организовавших смертоносное нападение 7 октября. Тогда от рук террористов погибли более 1500 израильтян.

Вероятно, целевую группу назвали NILI – еврейский акроним библейской фразы, что означает «Вечный Израиль не солжет». Подразделение имеет символическое значение, разделяя свое название со шпионской сетью NILI, которая помогала британцам в борьбе против Османской империи в Палестине во время Первой мировой войны.

Арон Брегман, израильский политолог из Королевского колледжа Лондона, проведший шесть лет в израильской армии, рассказал France24, что операции NILI, вероятно, будут напоминать операции Моссада во время операции "Гнев Божий". Тогда агентство выслеживало террористов, причастных к Мюнхенской олимпийской резне команды Израиля. Их методически убивали агенты Моссада в течение 20 лет.

Такие операции как «Гнев Божий» способствуют почти мифической репутации, которую разведывательные службы Израиля, и в частности Моссад, создали себе с 1948 года. Однако, хотя эти службы контролировали ряд успешных операций, они также несли ответственность за некоторые из самых разрушительных провалов разведки страны.

indianexpress.com

Группы “Хашомер” и NILI: что известно

Разведывательный потенциал Израиля можно проследить до 1909 года, задолго до официального образования израильского государства.

Хашомер, или Стражи, были группой, основанной одними из первых израильских иммигрантов в Палестину. Неофициальное подразделение имело задачу вливаться в местные общины и собирать информацию о возможных атаках.

За 10 лет существования "Хашомер" насчитывала не более 100 членов, ведь ее способ действия – перенятие местных обычаев, чтобы оставаться незамеченным – был основой нынешнего разведывательного сообщества.

Некоторые члены “Хашомер” были завербованы британцами во время Первой мировой войны и организованы в сеть, известную как NILI. Действующая между 1915 и 1917 годами NILI насчитывала около 30 членов, но, несмотря на свой небольшой размер, была очень эффективна благодаря британскому обучению.

Эрез Дэвид Мэйзел в интервью Spycast, подкасту YouTube, объясняет, почему создание NILI было таким плодотворным. Мейзел, ранее служивший бригадным генералом и директором Армии обороны Израиля, утверждает: