Как Израиль изменит тактику в Газе – прогнозы США

В США ожидают, что в ближайшие дни Израиль снизит масштабы атак на Сектор Газы с воздуха и сосредоточится на тактических наземных операциях.

Как именно Израиль должен изменить тактику в Газе

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, Белый дом ожидает того, что Израиль уделит больше внимания тактической наземной кампании, которая будет направлена на зачистку широкой сети подземных туннельных комплексов, из которых действует ХАМАС.

Он добавил, что Белый дом был "очень прямолинейным по поводу решений военного времени, обдуманным и ставил состав вопроса" во время дискуссий с Израилем, даже несмотря на то, что ЦАХАЛ критиковали из-за обстрела лагеря беженцев Джабалия в северной части Газы.

Отвечая на вопрос, когда администрация Байдена будет вынуждена призвать к прекращению огня – чего она до сих пор отказывалась делать, – высокопоставленный представитель администрации сказал, что учитывая масштаб и характер нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, прекращение огня было бы неуместным, – пишет издание. Поделиться

Как отметил чиновник, США активно призывают Израиль к так называемым гуманитарным паузам, в то же время подчеркивают, что, несмотря на право защищаться, Иерусалим должен соблюдать международное гуманитарное право. Он отметил, что прекращение огня, по его мнению, будет зависеть от того, "испытывают ли израильтяне уверенность в том, что нечто подобное не может повториться"

Президент Джо Байден опирается на призывы к прекращению огня, в том числе в Организации Объединенных Наций, и настаивает на том, что Израиль несет "ответственность" за защиту своих граждан от терроризма. Ни он, ни кто-либо в его администрации даже близко не подошел к критике того, как Израиль ведет свое наступление, - добавляет CNN. Поделиться

Атака ХАМАСа на Израиль и последующая война

7 октября боевики ХАМАС совершили неожиданное нападение на Израиль, во время которого убили около 1400 человек, преимущественно гражданских.

В ответ на это Израиль приступил к бомбардировке Газы и наземному наступлению на анклав с населением 2,3 млн человек. Сообщается, что в Газе погибли более 9 тыс. человек.

2 ноября ЦАХАЛ сообщил, что силы Израиля оцепили город Газа, прекращение войны не планируется.

Расширение операции началось после того, как переговоры по освобождению заложников зашли в тупик.