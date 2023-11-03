Израильские военные постепенно окружают Газу
Категория
Мир
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Израильские военные постепенно окружают Газу

Генштаб армии Израиля
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Армия Израиля постепенно окружает город Газа в рамках военной операции против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС.

Что известно об успехах операции израильских военных в секторе Газа

Согласно спутниковым снимкам, подразделения ЦАХАЛа пытаются разделить контролируемый террористами ХАМАС анклав на две части.

Они подходят к крупнейшему городу палестинского анклава с трех сторон - с северо-запада, северо-востока и вдоль южной части населенного пункта.

Согласно спутниковым снимкам Европейского космического агентства, сделанным в среду, израильские войска продвинулись вглубь вдоль южной части Газы, к морю, и оказались примерно в километре от полного окружения города, - отмечают журналисты издания.

На спутниковых снимках, по данным CNN, видны следы тяжелой техники, простирающиеся почти до побережья.

Хезболла продолжает угрожать Израилю войной

Лидер ливанской террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла во время своей первой речи после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября пригрозил эскалацией ситуации на израильско-ливанской границе.

Насралла утверждает, что Хезболла ведет "настоящую битву" с Израилем и готова ко "всем вариантам на ливанском фронте".

Кроме этого, Насралла приветствовал кровавое нападение палестинской группировки на Израиль 7 октября, назвав его "славной операцией джихада". В то же время, он заявил, что не играл никакой роли в ее планировании.

Эта славная, благословенная широкомасштабная операция была на сто процентов палестинской с точки зрения решения и исполнения... Палестинцы держали это в тайне. Мы имеем право гордиться ими. Мы должны быть твердо уверены в том, что они будут вознаграждены в раю, - заявляет ливанский террорист.

Он также обратился к США, заявив, что американский флот в Средиземном море "не испугает" ливанскую группировку.

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