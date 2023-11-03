Израиль обвинил РФ в попытке отвлечь внимание от войны в Украине ситуацией в Газе

Кремль может использовать атаку ХАМАС на Израиль и наземную операцию ЦАХАЛа в Газе с целью предотвращения ситуации в зоне боевых действий в Украине.

Чем Кремлю выгоден конфликт между Израилем и ХАМАС

По словам постпреда Израиля в ООН Гилада Эрдана, Кремль может использовать разрешенный боевиками палестинской террористической группировки ХАМАС конфликт с целью предотвращения ситуации в войне в Украине.

В частности, на слова постпреда России при ООН Василия Небензи, обвинившего Израильское государство в "оккупации" Палестины и отрицавшего его право на самооборону, Эрд ответил так:

Смешно слышно именно от представителя России морали в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, исключенной из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия - последняя, кто будет нас учить Поделиться

Он отметил, что никто не спрашивает о том, какова была бы реакция России на похищение и убийства тысяч ее граждан.

Как Израиль и Россия поссорились из-за Сирии

По информации журналистов издания Bloomberg, после нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября, военные ЦАХАЛа возобновили удары по подконтрольным Ирану боевикам ливанской "Хезболлы" на территории Сирии.

При этом Израиль прекратил предупреждать Россию о нанесении ударов по объектам иранских наемников в Сирии.

Более того, существует опасность того, что Сирия станет новым фронтом в войне между Израилем и ХАМАСом, ситуации которой США и региональные союзники пытаются избежать, стремясь сдержать конфликт.

Напряженность уже высока на границе Израиля с Ливаном, где базируется Хезболла и там, где она ежедневно ведет перестрелку с израильскими вооруженными силами.

За последнее десятилетие Сирия превратилась в поле глобального сражения. США разместили там около 1 тыс военнослужащих для борьбы с исламистскими экстремистами, а Турция борется с курдскими группировками на севере. Тем временем Иран и Россия помогают президенту Башару Асаду оставаться у власти. Сотни тысяч людей были убиты, миллионы были вынуждены бежать из страны.

Сегодня тотальная война уступила место более эпизодическим боям, но конфликт между Израилем и сектором Газа усиливает напряженность.

Израиль на протяжении многих лет регулярно наносил удары по целям в Сирии, в основном для того, чтобы помешать тамошним боевикам "Хезболлы", или обеспечить безопасность своей северо-восточной границы.

С тех пор как Россия вмешалась в сирийскую войну в 2015 году, она координирует свою деятельность с Израилем, чтобы гарантировать, что их силы не столкнутся или по ошибке обстреляют друг друга.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что его силы полны решимости помешать Ирану переправлять оружие через Сирию в соседний Ливан, где базируется "Хезболла".

С тех пор как началась война между Израилем и ХАМАСом, сотни поддерживаемых Ираном боевиков перебрались из границы Ирака и Сирии, чтобы быть ближе к Израилю.

По словам Чарльза Листера, возглавляющего программу по Сирии в Вашингтонском аналитическом центре "Институт Ближнего Востока", они совершили как минимум 12 нападений на Израиль.

Бадр Джамус, лидер базирующейся в Стамбуле сирийской оппозиции, заявил, что Москва, возможно, будет довольна тем, что поддерживаемая Ираном эскалация на израильско-сирийском фронте будет еще больше отвлекать запад от Украины.

По его словам, Путин, возможно, также хочет заставить США и их союзников обратиться за помощью к России в предотвращении более широкого конфликта.