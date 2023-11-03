ЦАХАЛ прекратил информировать РФ о своих атаках в Сирии — Bloomberg

Израиль перестал сообщать Россию о своих ударах по Сирии. Это произошло после нападения террористов ХАМАС на израильскую территорию.

Что известно о решении Израиля прекратить информировать РФ о своих атаках в Сирии

Так, 30 октября израильские военные самолеты бомбили сирийскую военную базу в южной провинции Дараа. По словам лиц, знакомых с ситуацией, Израиль разбрасывал листовки, предупреждающие сирийские войска о том, чтобы они не разрешали Ирану и его доверенным лицам действовать вблизи границы с Израилем.

Незадолго до того Израиль нанес удар по составу оружия на большой сирийской базе на юге страны, где вместе с сирийскими силами размещены иранские офицеры и боевики доверенной организации "Хезболла".

По словам свидетелей, в результате атаки погибли более десятка сирийских солдат и офицеров. Израильские военные самолеты поразили радары воздушного наблюдения на ближайшем объекте.

Члены российской военной полиции время от времени находятся на объекте рядом с этой базой. Неизвестно, были ли они там, когда Израиль нанес удар. Сирийские военные признали обе атаки, пишет издание и добавляет, что Израиль не информировал Россию об этих атаках заранее. Поделиться

Bloomberg отмечает, что Израиль и Россия оба выигрывали от того, что первый предупреждал о своих действиях. Пять лет назад российский диктатор Владимир Путин обещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что не позволит Ирану и "Хезболли" осесть на юго-западе Сирии, у Голанских высот.

Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва стала ближе к Ирану, ухудшая отношения с Тель-Авивом. Война Израиля с ХАМАСом, который контролирует Газу и получает поддержку от Ирана, и тесное партнерство между Израилем и США еще больше разъединили их.

Израиль атакует Сирию: первые подробности

Как заявляет государственное телевидение Сирии, израильские военные нанесли мощные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо.

Местный медиа-канал Sham FM сообщил, что отражала атака сирийская ПВО.

Кроме того, сообщается, что аэропорту Алеппо был причинен ущерб, однако жертв нет.

Пока вообще отсутствует информация о последствиях удара по аэропорту Дамаска.

Израильские военные обычно не комментируют подобные инциденты, и в четверг от них не было ни одного немедленного заявления.

Что важно понимать, Израиль на протяжении многих лет наносил удары по объектам, которые он назвал связанным с Ираном целям в Сирии, в том числе и по аэропортам Алеппо и Дамаска.

Источники заявили, что удары по аэропортам преследуют цель прервать иранские линии поставки в Сирию, где влияние Тегерана возросло после того, как он начал поддерживать президента Башара Асада в начавшейся в 2011 году гражданской войне.

Что важно понимать, атаки произошли за день до приезда министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана

Министерство транспорта Сирии уже заявило, что технические группы уехали для определения масштаба повреждений на обоих участках.