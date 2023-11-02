Почему Байден не имеет права предать Израиль — полковник Кемп

Полковник Ричард Кэмп, офицер британской армии в отставке, проанализировал первые последствия палестино-израильской войны и призвал американского лидера Джо Байдена не оставлять Тель-Авив один на один с его врагами.

Израиль оказался в крайне затруднительной ситуации

Полковник Кемп обращает внимание на то, что на прошлой неделе Израиль начал масштабное наземное наступление против ХАМАС и сразу столкнулся с мощным сопротивлением международного сообщества.

Речь идет о том, что Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла инициированную арабами резолюцию об отказе Тель-Авиву в праве на самооборону после вторжения палестинских террористов 7 октября.

Многие западные лидеры не просто не хотят признать ХАМАС агрессором, но и цинично призывают к немедленному "гуманитарному перемирию", которое, как они считают, приведет к прекращению боевых действий.

Это не что иное, как политика умиротворения, которую как Израиль, так и США справедливо отвергли. Что на самом деле означает прекращение боевых действий? Означает ли это переговоры, диалог и компромисс? Конечно, нет. ХАМАС – это джихадистская организация, занимающаяся уничтожением государства Израиль и, как и ИГИЛ, созданием исламского халифата, в котором евреев или убивают, изгоняют или подчиняют. Это значит, что ХАМАС складывает оружие? Абсолютно нет. Фанатики ХАМАС могут бороться только для того, чтобы победить, умереть в борьбе или убежать, чтобы бороться в другой день, – предупредил полковник Кемп. Поделиться

По его убеждению, если Израиль согласится отступить за свои границы, он просто даст ХАМАС время и возможность, чтобы тот восстановил свой военный потенциал и начал новое вторжение.

После 7 октября Израиль больше не может это терпеть.

Единственный оправданный сценарий – бороться с ХАМАС до окончательного его уничтожения.

Нет сомнений в том, как это будет тяжело и кроваво: премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это второй войной за независимость Израиля. Это экзистенциальная борьба, и если сейчас будет какой-нибудь компромисс, Израиль прекратит свое существование в его нынешнем виде: страна, которая может защитить свой народ и свою территорию, – объяснил полковник Кемп. Поделиться

Кстати, недавно полковник Ричард Кемп посетил Израиль, чтобы эксклюзивно для online.ua поделиться своими свидетельствами военных преступлений ХАМАС в Израиле и Газе.

У Израиля очень много врагов

Нельзя также игнорировать тот факт, что Израиль должен защищаться не только от ХАМАС, но и от его приспешников в Иране.

Тегеран больше не скрывает, что хочет уничтожить еврейское государство и создавал ядерное оружие именно с этой целью.

Наряду с этим апокалиптическим проектом Корпус стражей Исламской революции Ирана объединил сеть джихадистских прокси, свою «ось сопротивления», которая включает в себя ХАМАС и Исламский джихад в Газе и террористические группы на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и Ливане. Ливанская Хезболла, закаленная годами боев в Сирии, безусловно, очень сильна с ее десятками тысяч высокоподготовленных бойцов и 150 000 ракетами и ударными беспилотниками, нацеленными прямо на Израиль, — отмечает полковник Кемп. Поделиться

Почему именно Байден и США играют ключевую роль в победе Израиля

Полковник Кемп обращает внимание на то, что развертывание авианосной группы USS Gerald Ford Carrier Strike Group в восточном Средиземноморье для сдерживания Хезболлы наглядно демонстрирует оценку Штатами угрозы, которую она представляет.

То есть президент Штатов Джо Байден осознает, насколько важна его поддержка Тель-Авива на данном этапе войны.

Подобно тому, как события 11 сентября показали, что Аль-Каиду и ее союзников необходимо уничтожить, 7 октября доказывает, что Хезболла и ХАМАС также должны быть разбиты.

В любом случае это может быть ускорено действиями самой Хезболлы, если Иран разрешит большое нападение, чтобы поддержать своих прокси в Газе, открыв второй фронт для ЦАХАЛ.

Если этого не произойдет, Израиль может не иметь другого выбора, кроме как начать превентивную операцию как можно скорее. Поскольку в 1943 году Королевские военно-воздушные силы начали тяжелые бомбардировки нацистской ракетной инфраструктуры V1 до того, как по Британии была выпущена первая ракета, это было бы правильной стратегией, – объясняет полковник Кэмп. Поделиться

По его словам, эта стратегия определяется политикой, и большое влияние на политику Израиля оказывает поддержка Белого дома.

Это касается не только потенциальной битвы с Хезболлой, но и текущей кампании в Газе.

Все предыдущие оборонительные действия ЦАХАЛ там были преждевременно свернуты под давлением США, а учитывая опыт Байдена во внешних делах и неравномерную поддержку Израиля до сих пор, Иерусалим, пожалуй, глубоко озабочен тем, как долго он будет их поддерживать, пока разворачивается война и растут жертвы внутри Газы.