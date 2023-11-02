Почему Байден не имеет права предать Израиль — полковник Кемп

Полковник Ричард Кэмп, офицер британской армии в отставке, проанализировал первые последствия палестино-израильской войны и призвал американского лидера Джо Байдена не оставлять Тель-Авив один на один с его врагами.
Израиль оказался в крайне затруднительной ситуации
Полковник Кемп обращает внимание на то, что на прошлой неделе Израиль начал масштабное наземное наступление против ХАМАС и сразу столкнулся с мощным сопротивлением международного сообщества.
Речь идет о том, что Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла инициированную арабами резолюцию об отказе Тель-Авиву в праве на самооборону после вторжения палестинских террористов 7 октября.
Многие западные лидеры не просто не хотят признать ХАМАС агрессором, но и цинично призывают к немедленному "гуманитарному перемирию", которое, как они считают, приведет к прекращению боевых действий.
По его убеждению, если Израиль согласится отступить за свои границы, он просто даст ХАМАС время и возможность, чтобы тот восстановил свой военный потенциал и начал новое вторжение.
После 7 октября Израиль больше не может это терпеть.
Единственный оправданный сценарий – бороться с ХАМАС до окончательного его уничтожения.
Кстати, недавно полковник Ричард Кемп посетил Израиль, чтобы эксклюзивно для online.ua поделиться своими свидетельствами военных преступлений ХАМАС в Израиле и Газе.
У Израиля очень много врагов
Нельзя также игнорировать тот факт, что Израиль должен защищаться не только от ХАМАС, но и от его приспешников в Иране.
Тегеран больше не скрывает, что хочет уничтожить еврейское государство и создавал ядерное оружие именно с этой целью.
Почему именно Байден и США играют ключевую роль в победе Израиля
Полковник Кемп обращает внимание на то, что развертывание авианосной группы USS Gerald Ford Carrier Strike Group в восточном Средиземноморье для сдерживания Хезболлы наглядно демонстрирует оценку Штатами угрозы, которую она представляет.
То есть президент Штатов Джо Байден осознает, насколько важна его поддержка Тель-Авива на данном этапе войны.
Подобно тому, как события 11 сентября показали, что Аль-Каиду и ее союзников необходимо уничтожить, 7 октября доказывает, что Хезболла и ХАМАС также должны быть разбиты.
В любом случае это может быть ускорено действиями самой Хезболлы, если Иран разрешит большое нападение, чтобы поддержать своих прокси в Газе, открыв второй фронт для ЦАХАЛ.
По его словам, эта стратегия определяется политикой, и большое влияние на политику Израиля оказывает поддержка Белого дома.
Это касается не только потенциальной битвы с Хезболлой, но и текущей кампании в Газе.
Все предыдущие оборонительные действия ЦАХАЛ там были преждевременно свернуты под давлением США, а учитывая опыт Байдена во внешних делах и неравномерную поддержку Израиля до сих пор, Иерусалим, пожалуй, глубоко озабочен тем, как долго он будет их поддерживать, пока разворачивается война и растут жертвы внутри Газы.
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