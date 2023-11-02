Чому Байден не має права зрадити Ізраїль — полковник Кемп
Категорія
Політика
Дата публікації

Чому Байден не має права зрадити Ізраїль — полковник Кемп

Джо Байден
Джерело:  The Telegraph

Полковник Річард Кемп, офіцер британської армії у відставці, проаналізував перші наслідки палестинсько-ізраїльської війни та закликав американського лідера Джо Байдена не залишати Тель-Авів сам на сам з його ворогами.

Ізраїль опинився у вкрай скрутній ситуації

Полковник Кемп звертає увагу на те, що минулого тижня Ізраїль розпочав масштабний наземний наступ проти ХАМАС й одразу зіткнувся з потужним опором міжнародної спільноти.

Йдеться про те, що Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила ініційовану арабами резолюцію про відмову Тель-Авіву в праві на самооборону після вторгнення палестинських терористів 7 жовтня.

Чимало західних лідерів не просто не хочуть визнати ХАМАС агресором, а й цинічно закликають до негайного “гуманітарного перемир’я”, яке, як вони вважають, призведе до припинення бойових дій.

Це не що інше, як політика умиротворення, яку як Ізраїль, так і США справедливо відкинули. Що насправді означає припинення бойових дій? Чи означає це переговори, діалог і компроміс? Звичайно, ні. ХАМАС — це джихадистська організація, яка займається знищенням держави Ізраїль і, як і ІДІЛ, створенням ісламського халіфату, в якому євреїв або вбивають, виганяють або підкоряють. Це означає, що ХАМАС складає зброю? Абсолютно ні. Фанатики ХАМАС можуть боротися тільки для того, щоб перемогти, померти в боротьбі або втекти, щоб боротися в інший день, — попередив полковник Кемп.

На його переконання, якщо Ізраїль погодиться відступити за свої кордони, то він просто дасть ХАМАС час та можливість, щоб той відновив свій військовий потенціал й розпочав нове вторгнення.

Після 7 жовтня Ізраїль більше не може цього терпіти.

Єдиний виправданий сценарій — боротися з ХАМАС до остаточного його знищення.

Немає сумнівів у тому, наскільки це буде важко і криваво: прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав це другою війною за незалежність Ізраїлю. Це екзистенційна боротьба, і якщо зараз буде якийсь компроміс, Ізраїль припинить своє існування в його нинішньому вигляді: країна, яка може захистити свій народ і свою територію, — пояснив полковник Кемп.

До слова, нещодавно полковник Річард Кемп відвідав Ізраїль, щоб ексклюзивно для online.ua поділитися своїми свідченнями воєнних злочинів ХАМАС в Ізраїлі та Газі.

В Ізраїля дуже багато ворогів

Не можна також ігнорувати той факт, що Ізраїль має захищатися не лише від ХАМАС, але й від його поплічників в Ірані.

Тегеран більше не приховує, що хоче знищити єврейську державу і створював ядерну зброю саме з цією метою

Поряд із цим апокаліптичним проєктом Корпус вартових Ісламської революції Ірану об’єднав мережу джихадистських проксі, свою «вісь опору», яка включає ХАМАС та Ісламський джихад у Газі та терористичні групи на Західному березі річки Йордан, у Сирії та Лівані. Ліванська Хезболла, загартована роками боїв у Сирії, є, безумовно, дуже сильною з її десятками тисяч високопідготовлених бійців і 150 000 ракетами та ударними безпілотниками, націленими прямо на Ізраїль, — наголошує полковник Кемп.

Чому саме Байден та США відіграють ключову роль у майбутній перемозі Ізраїля

Полковник Кемп звертає увагу на те, що розгортання авіаносної групи USS Gerald Ford Carrier Strike Group у східному Середземномор’ї для стримування Хезболли наочно демонструє оцінку США загрози, яку вона становить.

Тобто президент Штатів Джо Байден усвідомлює, наскільки важливою є його підтримка Тель-Авіва на даному етапі війни.

Подібно до того, як події 11 вересня показали, що Аль-Каїду та її союзників необхідно знищити, 7 жовтня доводить, що Хезболла та ХАМАС також мають бути розбиті.

У будь-якому випадку це може бути прискорено діями самої Хезболли, якщо Іран розв'яже великий напад, щоб підтримати своїх проксі в Газі, відкривши другий фронт для ЦАХАЛ.

Якщо цього не станеться, Ізраїль може не мати іншого вибору, окрім як розпочати превентивну операцію якомога швидше. Оскільки в 1943 році Королівські військово-повітряні сили почали важкі бомбардування нацистської ракетної інфраструктури V1 до того, як по Британії була випущена перша ракета, це було б правильною стратегією, — пояснює полковник Кемп.

За його словами ця стратегія визначається політикою, і великий вплив на політику Ізраїлю має підтримка Білого дому.

Це стосується не лише потенційної битви з Хезболлою, а й поточної кампанії в Газі.

Усі попередні оборонні дії ЦАХАЛ там були передчасно згорнуті під тиском США, а враховуючи досвід Байдена у зовнішніх справах і нерівномірну підтримку Ізраїлю досі, Єрусалим, мабуть, глибоко стурбований тим, як довго він їх підтримуватиме, поки розгортається війна та зростають жертви всередині Гази.

Не було єврейської армії, щоб врятувати євреїв від Голокосту. Сьогодні ЦАХАЛ має сили, щоб захистити їх від геноцидного іранського режиму та його помічників, які мріють знищити єврейську державу. Джо Байден повинен продовжувати протистояти зростаючим міжнародним вимогам, зокрема й від ООН, яка хоче зв’язати руки ЦАХАЛ, — підсумував полковник Кемп.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія та Іран стоять за операцією ХАМАСу в Газі — полковник Кемп
Річард Кемп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Путіна вже ніхто й ніщо не врятує — полковник Кемп
Володимир Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Полковник Кемп вказав на шокуючу паралель між ХАМАС і Росією — відео
Річард Кемп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм