Чому Байден не має права зрадити Ізраїль — полковник Кемп

Полковник Річард Кемп, офіцер британської армії у відставці, проаналізував перші наслідки палестинсько-ізраїльської війни та закликав американського лідера Джо Байдена не залишати Тель-Авів сам на сам з його ворогами.
Ізраїль опинився у вкрай скрутній ситуації
Полковник Кемп звертає увагу на те, що минулого тижня Ізраїль розпочав масштабний наземний наступ проти ХАМАС й одразу зіткнувся з потужним опором міжнародної спільноти.
Йдеться про те, що Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила ініційовану арабами резолюцію про відмову Тель-Авіву в праві на самооборону після вторгнення палестинських терористів 7 жовтня.
Чимало західних лідерів не просто не хочуть визнати ХАМАС агресором, а й цинічно закликають до негайного “гуманітарного перемир’я”, яке, як вони вважають, призведе до припинення бойових дій.
На його переконання, якщо Ізраїль погодиться відступити за свої кордони, то він просто дасть ХАМАС час та можливість, щоб той відновив свій військовий потенціал й розпочав нове вторгнення.
Після 7 жовтня Ізраїль більше не може цього терпіти.
Єдиний виправданий сценарій — боротися з ХАМАС до остаточного його знищення.
До слова, нещодавно полковник Річард Кемп відвідав Ізраїль, щоб ексклюзивно для online.ua поділитися своїми свідченнями воєнних злочинів ХАМАС в Ізраїлі та Газі.
В Ізраїля дуже багато ворогів
Не можна також ігнорувати той факт, що Ізраїль має захищатися не лише від ХАМАС, але й від його поплічників в Ірані.
Тегеран більше не приховує, що хоче знищити єврейську державу і створював ядерну зброю саме з цією метою
Чому саме Байден та США відіграють ключову роль у майбутній перемозі Ізраїля
Полковник Кемп звертає увагу на те, що розгортання авіаносної групи USS Gerald Ford Carrier Strike Group у східному Середземномор’ї для стримування Хезболли наочно демонструє оцінку США загрози, яку вона становить.
Тобто президент Штатів Джо Байден усвідомлює, наскільки важливою є його підтримка Тель-Авіва на даному етапі війни.
Подібно до того, як події 11 вересня показали, що Аль-Каїду та її союзників необхідно знищити, 7 жовтня доводить, що Хезболла та ХАМАС також мають бути розбиті.
У будь-якому випадку це може бути прискорено діями самої Хезболли, якщо Іран розв'яже великий напад, щоб підтримати своїх проксі в Газі, відкривши другий фронт для ЦАХАЛ.
За його словами ця стратегія визначається політикою, і великий вплив на політику Ізраїлю має підтримка Білого дому.
Це стосується не лише потенційної битви з Хезболлою, а й поточної кампанії в Газі.
Усі попередні оборонні дії ЦАХАЛ там були передчасно згорнуті під тиском США, а враховуючи досвід Байдена у зовнішніх справах і нерівномірну підтримку Ізраїлю досі, Єрусалим, мабуть, глибоко стурбований тим, як довго він їх підтримуватиме, поки розгортається війна та зростають жертви всередині Гази.
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