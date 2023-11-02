Чому Байден не має права зрадити Ізраїль — полковник Кемп

Полковник Річард Кемп, офіцер британської армії у відставці, проаналізував перші наслідки палестинсько-ізраїльської війни та закликав американського лідера Джо Байдена не залишати Тель-Авів сам на сам з його ворогами.

Ізраїль опинився у вкрай скрутній ситуації

Полковник Кемп звертає увагу на те, що минулого тижня Ізраїль розпочав масштабний наземний наступ проти ХАМАС й одразу зіткнувся з потужним опором міжнародної спільноти.

Йдеться про те, що Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила ініційовану арабами резолюцію про відмову Тель-Авіву в праві на самооборону після вторгнення палестинських терористів 7 жовтня.

Чимало західних лідерів не просто не хочуть визнати ХАМАС агресором, а й цинічно закликають до негайного “гуманітарного перемир’я”, яке, як вони вважають, призведе до припинення бойових дій.

Це не що інше, як політика умиротворення, яку як Ізраїль, так і США справедливо відкинули. Що насправді означає припинення бойових дій? Чи означає це переговори, діалог і компроміс? Звичайно, ні. ХАМАС — це джихадистська організація, яка займається знищенням держави Ізраїль і, як і ІДІЛ, створенням ісламського халіфату, в якому євреїв або вбивають, виганяють або підкоряють. Це означає, що ХАМАС складає зброю? Абсолютно ні. Фанатики ХАМАС можуть боротися тільки для того, щоб перемогти, померти в боротьбі або втекти, щоб боротися в інший день, — попередив полковник Кемп. Поширити

На його переконання, якщо Ізраїль погодиться відступити за свої кордони, то він просто дасть ХАМАС час та можливість, щоб той відновив свій військовий потенціал й розпочав нове вторгнення.

Після 7 жовтня Ізраїль більше не може цього терпіти.

Єдиний виправданий сценарій — боротися з ХАМАС до остаточного його знищення.

Немає сумнівів у тому, наскільки це буде важко і криваво: прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав це другою війною за незалежність Ізраїлю. Це екзистенційна боротьба, і якщо зараз буде якийсь компроміс, Ізраїль припинить своє існування в його нинішньому вигляді: країна, яка може захистити свій народ і свою територію, — пояснив полковник Кемп. Поширити

До слова, нещодавно полковник Річард Кемп відвідав Ізраїль, щоб ексклюзивно для online.ua поділитися своїми свідченнями воєнних злочинів ХАМАС в Ізраїлі та Газі.

В Ізраїля дуже багато ворогів

Не можна також ігнорувати той факт, що Ізраїль має захищатися не лише від ХАМАС, але й від його поплічників в Ірані.

Тегеран більше не приховує, що хоче знищити єврейську державу і створював ядерну зброю саме з цією метою

Поряд із цим апокаліптичним проєктом Корпус вартових Ісламської революції Ірану об’єднав мережу джихадистських проксі, свою «вісь опору», яка включає ХАМАС та Ісламський джихад у Газі та терористичні групи на Західному березі річки Йордан, у Сирії та Лівані. Ліванська Хезболла, загартована роками боїв у Сирії, є, безумовно, дуже сильною з її десятками тисяч високопідготовлених бійців і 150 000 ракетами та ударними безпілотниками, націленими прямо на Ізраїль, — наголошує полковник Кемп. Поширити

Чому саме Байден та США відіграють ключову роль у майбутній перемозі Ізраїля

Полковник Кемп звертає увагу на те, що розгортання авіаносної групи USS Gerald Ford Carrier Strike Group у східному Середземномор’ї для стримування Хезболли наочно демонструє оцінку США загрози, яку вона становить.

Тобто президент Штатів Джо Байден усвідомлює, наскільки важливою є його підтримка Тель-Авіва на даному етапі війни.

Подібно до того, як події 11 вересня показали, що Аль-Каїду та її союзників необхідно знищити, 7 жовтня доводить, що Хезболла та ХАМАС також мають бути розбиті.

У будь-якому випадку це може бути прискорено діями самої Хезболли, якщо Іран розв'яже великий напад, щоб підтримати своїх проксі в Газі, відкривши другий фронт для ЦАХАЛ.

Якщо цього не станеться, Ізраїль може не мати іншого вибору, окрім як розпочати превентивну операцію якомога швидше. Оскільки в 1943 році Королівські військово-повітряні сили почали важкі бомбардування нацистської ракетної інфраструктури V1 до того, як по Британії була випущена перша ракета, це було б правильною стратегією, — пояснює полковник Кемп. Поширити

За його словами ця стратегія визначається політикою, і великий вплив на політику Ізраїлю має підтримка Білого дому.

Це стосується не лише потенційної битви з Хезболлою, а й поточної кампанії в Газі.

Усі попередні оборонні дії ЦАХАЛ там були передчасно згорнуті під тиском США, а враховуючи досвід Байдена у зовнішніх справах і нерівномірну підтримку Ізраїлю досі, Єрусалим, мабуть, глибоко стурбований тим, як довго він їх підтримуватиме, поки розгортається війна та зростають жертви всередині Гази.