Израильские военные заявили об окружении Газы

Израильские военные сообщили о входе в город Газа на территории контролируемой боевиками палестинской группировки ХАМАС анклава.

Что известно об успехах военной операции армии Израиля в Газе

Вход военных ЦАХАЛ в город Газа подтвердил начальник Генштаба армии обороны Израиля Герцы Халеви.

Мы продвинулись на еще один значительный этап войны. Силы находятся в центре северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют [наземное наступление] и добиваются успехов. Войска ведут боевые действия в условиях плотной и сложной городской застройки, требующей профессионального ведения боя и мужества, - отметил Халеви. Поделиться

Он подчеркнул, что израильские военные ведут ближние бои после проведения точной разведки и ударов по враждебным позициям с воздуха и моря.

Халеви также отметил, что после начала наземной операции на территории Газы армия Израиля потеряла 18 военных.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в свою очередь, заявил, что израильские войска продвинулись дальше, чем на окраине города Газа.

Мы находимся на пике сражения. Мы добились поразительных успехов и прошли окрестности города Газа. Мы продвигаемся вперед, – подчеркнул глава израильского правительства. Поделиться

ХАМАС продолжает угрожать Израилю

Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад заявил о продолжении атак на Израиль вроде того, что было совершено 7 октября.

Израиль – это страна, которой нет места на нашей земле. Мы должны убрать ее, потому что она представляет собой безопасную, военную и политическую катастрофу для арабской и исламской нации. Нам не стыдно об этом говорить, – заявляет один из лидеров палестинской террористической группировки. Поделиться

Террорист назвал существование Израиля "нелогичным" и добавил, что его нужно "стереть с лица земли".

На вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, Хамад ответил: "Да, конечно".

Мы должны проучить Израиль, и мы сделаем это дважды и трижды. Потоп Аль-Акса – это только первый раз и будет второй, третий, четвертый. Придется ли нам платить цену? Да, и мы готовы ее заплатить. Нас называют нацией мучеников, и мы гордимся тем, что приносим в жертву мучеников, – заявляет Хамад. Поделиться

Он также повторил ложное утверждение о том, что ХАМАС не намеревался наносить ущерб гражданскому населению, объяснив массовые убийства тем, что якобы на местах возникли "осложнения".

За последние три недели появились безоговорочные доказательства умышленных нападений на израильское гражданское население, которые производились по указаниям командиров ХАМАСа.

Во многих случаях террористы ходили от дома к дому и казнили или сжигали целые семьи.

Еще около 260 гражданских лиц были убиты на музыкальном фестивале под открытым небом.