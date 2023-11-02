Израильские военные заявили об окружении Газы

Израильские военные сообщили о входе в город Газа на территории контролируемой боевиками палестинской группировки ХАМАС анклава.
Что известно об успехах военной операции армии Израиля в Газе
Вход военных ЦАХАЛ в город Газа подтвердил начальник Генштаба армии обороны Израиля Герцы Халеви.
Он подчеркнул, что израильские военные ведут ближние бои после проведения точной разведки и ударов по враждебным позициям с воздуха и моря.
Халеви также отметил, что после начала наземной операции на территории Газы армия Израиля потеряла 18 военных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в свою очередь, заявил, что израильские войска продвинулись дальше, чем на окраине города Газа.
ХАМАС продолжает угрожать Израилю
Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад заявил о продолжении атак на Израиль вроде того, что было совершено 7 октября.
Террорист назвал существование Израиля "нелогичным" и добавил, что его нужно "стереть с лица земли".
На вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, Хамад ответил: "Да, конечно".
Он также повторил ложное утверждение о том, что ХАМАС не намеревался наносить ущерб гражданскому населению, объяснив массовые убийства тем, что якобы на местах возникли "осложнения".
За последние три недели появились безоговорочные доказательства умышленных нападений на израильское гражданское население, которые производились по указаниям командиров ХАМАСа.
Во многих случаях террористы ходили от дома к дому и казнили или сжигали целые семьи.
Еще около 260 гражданских лиц были убиты на музыкальном фестивале под открытым небом.
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