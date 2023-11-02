Ізраїльські військові заявили про оточення Гази

Ізраїльські військові повідомили про вхід у місто Газа на території контрольованого бойовиками палестинського угруповання ХАМАС анклаву.

Що відомо про успіхи військової операції армії Ізраїлю у Газі

Вхід військових ЦАХАЛу до міста Газа підтвердив начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Герци Халеві.

Ми просунулися ще на один значний етап війни. Сили знаходяться в центрі північної частини Гази, діють в місті Газа, оточують його, поглиблюють [наземний наступ] і домагаються успіхів. Війська ведуть бойові дії в умовах щільної і складної міської забудови, що вимагає професійного ведення бою і мужності, - зазначив Халеві. Поширити

Він підкреслив, що ізраїльські військові ведуть ближні бої після проведення точної розвідки та ударів по ворожих позиціях із повітря та з моря.

Халеві також зазначив, що після початку наземної операції на території Гази армія Ізраїлю втратила 18 військових.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу, у свою чергу, заявив, що ізраїльські війська просунулися далі, ніж на околиці міста Газа.

Ми знаходимося на піку битви. Ми досягли вражаючих успіхів і пройшли околиці міста Газа. Ми просуваємося вперед, - наголосив глава ізраїльського уряду. Поширити

ХАМАС продовжує погрожувати Ізраїлю

Високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад заявив про продовження атак на Ізраїль на кшталт тієї, що була здійснена 7 жовтня.

Ізраїль − це країна, якій немає місця на нашій землі. Ми повинні прибрати її, тому що вона являє собою безпекову, військову і політичну катастрофу для арабської та ісламської нації. Нам не соромно про це говорити, - заявляє один з лідерів палестинського терористичного угруповання. Поширити

Терорист назвав існування Ізраїлю "нелогічним" і додав, що його треба "стерти з лиця землі".

На запитання, чи означає це повне знищення Ізраїлю, Хамад відповів: "Так, звичайно".

Ми повинні провчити Ізраїль, і ми зробимо це двічі і тричі. Потоп Аль-Акса − це лише перший раз, і буде другий, третій, четвертий. Чи доведеться нам платити ціну? Так, і ми готові її заплатити. Нас називають нацією мучеників, і ми пишаємося тим, що приносимо в жертву мучеників, - заявляє Хамад. Поширити

Він також повторив неправдиве твердження про те, що ХАМАС не мав наміру завдавати шкоди цивільному населенню, пояснивши масові вбивства тим, що нібито на місцях виникли "ускладнення".

За останні три тижні з'явилися беззаперечні докази навмисних нападів на ізраїльське цивільне населення, які здійснювалися за вказівками командирів ХАМАСу.

У багатьох випадках терористи ходили від будинку до будинку і страчували або спалювали цілі родини.

Ще близько 260 цивільних осіб були вбиті на музичному фестивалі під відкритим небом.