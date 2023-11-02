Ізраїльські військові заявили про оточення Гази

Ізраїльські військові повідомили про вхід у місто Газа на території контрольованого бойовиками палестинського угруповання ХАМАС анклаву.
Що відомо про успіхи військової операції армії Ізраїлю у Газі
Вхід військових ЦАХАЛу до міста Газа підтвердив начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Герци Халеві.
Він підкреслив, що ізраїльські військові ведуть ближні бої після проведення точної розвідки та ударів по ворожих позиціях із повітря та з моря.
Халеві також зазначив, що після початку наземної операції на території Гази армія Ізраїлю втратила 18 військових.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу, у свою чергу, заявив, що ізраїльські війська просунулися далі, ніж на околиці міста Газа.
ХАМАС продовжує погрожувати Ізраїлю
Високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад заявив про продовження атак на Ізраїль на кшталт тієї, що була здійснена 7 жовтня.
Терорист назвав існування Ізраїлю "нелогічним" і додав, що його треба "стерти з лиця землі".
На запитання, чи означає це повне знищення Ізраїлю, Хамад відповів: "Так, звичайно".
Він також повторив неправдиве твердження про те, що ХАМАС не мав наміру завдавати шкоди цивільному населенню, пояснивши масові вбивства тим, що нібито на місцях виникли "ускладнення".
За останні три тижні з'явилися беззаперечні докази навмисних нападів на ізраїльське цивільне населення, які здійснювалися за вказівками командирів ХАМАСу.
У багатьох випадках терористи ходили від будинку до будинку і страчували або спалювали цілі родини.
Ще близько 260 цивільних осіб були вбиті на музичному фестивалі під відкритим небом.
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