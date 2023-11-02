Поки Ізраїль не буде знищено. ХАМАС погрожує повторенням атак

Палестинське терористичне угруповання заявило, що буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль.
ХАМАС погрожує повторенням атак по Ізраїлю
Високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад привітав масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня, під час якого масово убивали цивільних осіб, і пообіцяв, що палестинське терористичне угруповання буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль.
Терорист назвав існування Ізраїлю "нелогічним" і додав, що його треба "стерти з лиця землі".
На запитання, чи означає це повне знищення Ізраїлю, Хамад відповів: "Так, звичайно".
Він також повторив неправдиве твердження про те, що ХАМАС не мав наміру завдавати шкоди цивільному населенню, пояснивши масові вбивства тим, що нібито на місцях виникли "ускладнення".
Що відомо про наземну операція Ізраїлю в Газі
7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Газі.
27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.
31 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Газу.
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