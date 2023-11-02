Поки Ізраїль не буде знищено. ХАМАС погрожує повторенням атак
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Поки Ізраїль не буде знищено. ХАМАС погрожує повторенням атак

ХАМАС
Джерело:  The Times of Israel

Палестинське терористичне угруповання заявило, що буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль.

ХАМАС погрожує повторенням атак по Ізраїлю

Високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад привітав масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня, під час якого масово убивали цивільних осіб, і пообіцяв, що палестинське терористичне угруповання буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль.

Ізраїль − це країна, якій немає місця на нашій землі. Ми повинні прибрати її, тому що вона являє собою безпекову, військову і політичну катастрофу для арабської та ісламської нації. Нам не соромно про це говорити, – заявив Хамад.

Терорист назвав існування Ізраїлю "нелогічним" і додав, що його треба "стерти з лиця землі".   

На запитання, чи означає це повне знищення Ізраїлю, Хамад відповів: "Так, звичайно".

Ми повинні провчити Ізраїль, і ми зробимо це двічі і тричі. Потоп Аль-Акса (так ХАМАС назвав свій наступ 7 жовтня − ред.) − це лише перший раз, і буде другий, третій, четвертий. Чи доведеться нам платити ціну? Так, і ми готові її заплатити. Нас називають нацією мучеників, і ми пишаємося тим, що приносимо в жертву мучеників, – сказав терорист.

Він також повторив неправдиве твердження про те, що ХАМАС не мав наміру завдавати шкоди цивільному населенню, пояснивши масові вбивства тим, що нібито на місцях виникли "ускладнення".

Що відомо про наземну операція Ізраїлю в Газі

7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Газі.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

31 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Газу.

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