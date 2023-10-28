Терористи ХАМАС відмовляються ділитись із жителями Гази запасами продовольства — NYT

Бойовики терористичного палестинського угруповання ХАМАС протягом багатьох років створили на території сектора Газа стратегічний запас продовольства, зброї, медикаментів, однак все це не призначене для цивільних жителів анклаву, які потерпають від гуманітарної катастрофи.

Що відомо про байдужість ХАМАС до гуманітарної катастрофи у Газі

За інформацією видання, протягом багатьох років панування на території Гази бойовики ХАМАС накопичили у тунелях стратегічний запас зброї, медикаментів, продовольства та інших речей першої необхідності.

При цьому у цивільних жителів Гази майже закінчились всі запаси предметів першої необхідності, включаючи продукти харчування і пальне.

При цьому бойовики ХАМАС довгими роками будували тунелі довжиною у десятки кілометрів, в яких зберігаються запаси практично всього необхідного для тривалого протистояння.

Це реальність, з якою Ізраїль незабаром може зіткнутися, якщо здійснить свою загрозу вторгнення в Газу.

Автори матеріалу підкреслюють, що у розпорядженні ХАМАС сотні тисяч галонів пального для транспортних засобів та ракет.

Також у бойовиків є схованки з боєприпасами, вибухівкою та матеріалами, щоб зробити ще більше вибухівки.

Крім того, є запаси їжі, води та медикаментів.

Високопоставлений ліванський чиновник заявив, що ХАМАС, чисельність якого, за оцінками, становить від 35 до 40 тис, має достатньо запасів, щоб продовжувати бойові дії протягом трьох-чотирьох місяців без поповнення запасів.

За словами одного зі звільнених ізраїльських заручників, бойовики давали полоненим ліки, шампунь та засоби жіночої гігієни.

Зараз повідомляється, що всього цього в секторі Гази надзвичайно мало, через більш ніж два тижні після того, як Ізраїль за допомогою Єгипту ввів так звану "повну" блокаду після нападу терористичного угруповання 7 жовтня.

За словами арабських і західних посадовців, запаси зберігаються під землею, проте точну інформацію про запаси ХАМАС отримати складно.

Попри те, що через блокаду близько 2 мільйонів жителів Гази змушені задовольнятися тією невеликою кількістю їжі та води, яу вони добувають. Оскільки жителі гази зіткнулися з гуманітарною катастрофою, запаси Хамасу викликають питання про те, яку відповідальність він несе перед цивільним населенням.

Відповідаючи на запитання про ситуацію, підполковник Джонатан Конрікус, офіційний представник ізраїльської армії, сказав репортерам, що в разі, якщо жителі Гази або організація Об'єднаних Націй потребують пального, вони мають отримати його від ХАМАС.

Чи готовий ХАМАС до тривалої війни

Ні арабські, ні західні офіційні особи не представили настільки детальних оцінок, як стверджують ізраїльтяни.

За їхніми словами, оскільки в Газу починає надходити лише невелика частина допомоги, ХАМАС, схоже, не поповнює свої запаси.

Однак вони дуже обережні у використанні того, що у них є, тому що вони будуть використовувати це протягом тривалого періоду часу, - зазначає військовий аналітик з Єгипту Самір Гхаттас. Поширити

Це, безумовно, стосується й їжі. 85-річна Йохевед Ліфшиц, звільнена заручниця, розповіла, що в полоні вона їла ту саму їжу, яку бойовики Хамасу їдять щодня: лаваш з двома видами сиру та огірком.

Гаттас заявив, що малоймовірно, що ХАМАС захоче надати продовольство або будь-які інші види поставок для допомоги цивільному населенню

Один з ліванських чиновників зазначив, що ХАМАС навчився виробляти власну зброю в підземних бункерах та захищати її від передових ізраїльських систем спостереження.

Таким чином, маршрути контрабанди, якими колись користувався Хамас, через складну мережу тунелів до Єгипту, стали менш актуальними.

ХАМАС також збирав гроші за рахунок оподаткування палестинського населення, що проживає в секторі Гази, що зробило зовнішню підтримку менш актуальною, ніж раніше.