Террористы ХАМАС отказываются делиться с жителями Газы запасами продовольствия.

Боевики террористической палестинской группировки ХАМАС на протяжении многих лет создали на территории сектора Газа стратегический запас продовольствия, оружия, медикаментов, однако все это не предназначено для гражданских жителей анклава, страдающих гуманитарной катастрофой.

Что известно о безразличии ХАМАС к гуманитарной катастрофе в Газе

По информации издания, в течение многих лет господства на территории Газы боевики ХАМАС накопили в туннелях стратегический запас оружия, медикаментов, продовольствия и других вещей первой необходимости.

При этом у гражданских жителей Газы почти кончились все запасы предметов первой необходимости, включая продукты питания и горючее.

При этом боевики ХАМАС долгие годы строили туннели протяженностью в десятки километров, в которых хранятся запасы практически всего необходимого для длительного противостояния.

Это реальность, с которой Израиль вскоре может столкнуться, если осуществит свою угрозу вторжения в Газу.

Авторы материала подчеркивают, что в распоряжении ХАМАС сотни тысяч галлонов горючего для транспортных средств и ракет.

Также у боевиков есть тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами, чтобы сделать еще больше взрывчатки.

Кроме того есть запасы пищи, воды и медикаментов.

Высокопоставленный ливанский чиновник заявил, что ХАМАС, численность которого, по оценкам, составляет от 35 до 40 тыс., имеет достаточно запасов, чтобы продолжать боевые действия в течение трех-четырех месяцев без пополнения запасов.

По словам одного из освобожденных израильских заложников, боевики давали пленникам лекарства, шампунь и средства женской гигиены.

Сейчас сообщается, что всего этого в секторе Газа чрезвычайно мало, более чем через две недели после того, как Израиль с помощью Египта ввел так называемую "полную" блокаду после нападения террористической группировки 7 октября.

По словам арабских и западных чиновников, запасы хранятся под землей, однако точную информацию о запасах ХАМАС получить сложно.

Несмотря на то, что из-за блокады около 2 миллионов жителей Газы вынуждены довольствоваться тем небольшим количеством пищи и воды, которую они добывают. Поскольку жители газы столкнулись с гуманитарной катастрофой, запасы ХАМАСа вызывают вопрос о том, какую ответственность он несет перед гражданским населением.

Отвечая на вопрос о ситуации, подполковник Джонатан Конрикус, официальный представитель израильской армии, сказал репортерам, что в случае, если жители Газы или организация Объединенных Наций нуждаются в горючем, они должны получить его от ХАМАС.

Готов ли ХАМАС к продолжительной войне

Ни арабские, ни западные официальные лица не представили столь подробных оценок, как утверждают израильтяне.

По их словам, поскольку в Газу начинает поступать только небольшая часть помощи, ХАМАС, похоже, не пополняет свои запасы.

Однако они очень осторожны в использовании того, что у них есть, потому что они будут использовать это в течение длительного периода времени, отмечает военный аналитик из Египта Самир Гхаттас. Поделиться

Это, непременно, касается и еды. 85-летняя Йохевед Лифшиц, освобожденная заложница, рассказала, что в плену она ела ту же еду, которую боевики Хамасу едят каждый день: лаваш с двумя видами сыра и огурцом.

Гаттас заявил, что маловероятно, что ХАМАС захочет предоставить продовольствие или другие виды поставок для помощи гражданскому населению.

Один из ливанских чиновников отметил, что ХАМАС научился производить собственное оружие в подземных бункерах и защищать его от передовых израильских систем наблюдения.

Таким образом, маршруты контрабанды, которыми когда-то пользовался Хамас через сложную сеть тоннелей в Египет, стали менее актуальными.

ХАМАС также собирал деньги за счет налогообложения палестинского населения, проживающего в секторе Газа, что сделало внешнюю поддержку менее актуальной, чем раньше.