Ізраїльські військові заявляють про значні успіхи операції в Газі
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Ізраїльські військові заявляють про значні успіхи операції в Газі

Армія Ізраїля
Джерело:  The Times of Israel

Ізраїльські військові вже домоглись значніх успіхів у проведенні військової операції проти бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС на території сектора Газа. 

Що відомо про успіхи військових ЦАХАЛа у війні проти ХАМАС

Ми розгортаємо сили у великих масштабах, у глибині Сектора Газа, - зазначив глава Міноборони Ізраїля Йоав Галлант.

Він підкреслив, що ізраїльські військові ведуть жорсткі бої проти терористів ХАМАС у Газі.

При цьому він визнав, що Ізраїль зазнає значних втрат за результатами бойових дій проти ХАМАС.

Ізраїль завдав авіаудару по Сектору Газа і знищив командира батальйону ХАМАСу "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі, який був одним з організаторів атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Військові заявили, що внаслідок удару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАСу, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.

За даними ЦАХАЛу, Біарі був одним із командирів ХАМАСу, відповідальних за те, що 7 жовтня члени елітного підрозділу "Нухби" направили членів терористичного угруповання на вторгнення в Ізраїль.

У ЦАХАЛі заявляють, що авіаудар у Джабалії був частиною "широкомасштабного удару" по бойовиках ХАМАС та інфраструктурі, що належить батальйону "Центральна Джабалія".

За даними ЦАХАЛу, батальйон "Центральна Джабалія" взяв під свій контроль кілька цивільних будівель у цьому районі.

Удар завдав шкоди командуванню і контролю ХАМАСу в цьому районі, а також його здатності спрямовувати воєнні дії проти солдатів ЦАХАЛу, які діють на всій території сектору Газа, - йдеться у заяві ізраїльських військових.

У ній йдеться, що підземна інфраструктура терористів, вбудована під будівлями, що використовуються терористами, також звалилася після удару.

У ЦАХАЛі заявляють, що вони також повторюють свій заклик до жителів цього району перебратися на південь заради своєї безпеки.

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