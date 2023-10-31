Ізраїльські військові заявляють про значні успіхи операції в Газі

Ізраїльські військові вже домоглись значніх успіхів у проведенні військової операції проти бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС на території сектора Газа.
Що відомо про успіхи військових ЦАХАЛа у війні проти ХАМАС
Він підкреслив, що ізраїльські військові ведуть жорсткі бої проти терористів ХАМАС у Газі.
При цьому він визнав, що Ізраїль зазнає значних втрат за результатами бойових дій проти ХАМАС.
Ізраїль завдав авіаудару по Сектору Газа і знищив командира батальйону ХАМАСу "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі, який був одним з організаторів атаки на Ізраїль 7 жовтня.
Військові заявили, що внаслідок удару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАСу, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.
За даними ЦАХАЛу, Біарі був одним із командирів ХАМАСу, відповідальних за те, що 7 жовтня члени елітного підрозділу "Нухби" направили членів терористичного угруповання на вторгнення в Ізраїль.
У ЦАХАЛі заявляють, що авіаудар у Джабалії був частиною "широкомасштабного удару" по бойовиках ХАМАС та інфраструктурі, що належить батальйону "Центральна Джабалія".
За даними ЦАХАЛу, батальйон "Центральна Джабалія" взяв під свій контроль кілька цивільних будівель у цьому районі.
У ній йдеться, що підземна інфраструктура терористів, вбудована під будівлями, що використовуються терористами, також звалилася після удару.
У ЦАХАЛі заявляють, що вони також повторюють свій заклик до жителів цього району перебратися на південь заради своєї безпеки.
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