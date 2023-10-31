Бойовики з Ємену заявили про ракетну атаку по Ізраїлю

Підтримувані Іраном підрозділи єменських хуситів заявили про запуск ракет у бік Ізраїля, а також атаку БпЛа.

Що відомо про участь єменських бойовиків у війні проти Ізраїлю

Представник єменських збройних угруповань Яхья Сарі заявив, що це вже третя ракетна атак бойовиків по Ізраїлю у відповідь на дії ЦАХАЛа проти палестинських терористів ХАМАС на території сектора Газа.

При цьому представник єменських бойовиків заявив, що кількість ракетних атак по Ізраїлю зростатиме.

Варто зауважити, що хуситів підтримує Іран. Вони ще з 2004 року борються проти уряду Ємену.

Зазначається, що таким чином єменські повстанці-хусити взяли на себе відповідальність за атаку по ізраїльському місту Ейлат 31 жовтня.

Збройні сили випустили велику партію балістичних і крилатих ракет і велику кількість безпілотників по різних цілях ізраїльського ворога" задля "перемоги над історичним гнітом дорогого палестинського народу, - заявив Сарі. Поширити

Раніше сьогодні Армія оборони Ізраїля інформувала про відстеження та перехоплення ракети класу "земля-земля" та безпілотників, що були націленими на місто Ейлат.

За інформацією видання The Times of Israel, надходила інформація про збиття ракети в районі Червоного моря. Відстань між Ейлатом та Єменом складає близько 1,8 тис кілометрів.

Що відомо про протистояння Ізраїля та ХАМАС у секторі Газа

За інформацією пресслужби армії оборони Ізраїлю, наразі тривають запеклі бої із палестинськими терористами ХАМАС на території Гази.

Останніми годинами об'єднані сили ЦАХАЛу на чолі з сухопутними військами ведуть запеклі бої в глибині території Сектора Газа. Сили ЦАХАЛу атакували форпост терористів ХАМАС на півночі Сектора Газа, - йдеться у повідомленні ізраїльських військових. Поширити

Зазначається, що на даний момент ізраїльськими військовими вже ліквідовані десятки палестинських терористів ХАМАС, протитанкові пускові установки, спостережні пункти, велику кількість озброєння, серед якої також і вибухівка.