Атака ХАМАС на Ізраїль. Кількість загиблих українців збільшилася — МЗС

25 українців загинули у результаті збройного конфлікту ХАМАС і Ізраїлю. Дані посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Кількість загиблих у Ізраїлі українців стала більше

Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський назва нову цифру жертв атаки ХАМАСУ на Ізраїль, які мають українське громадянство.

25 українців загинули у результаті збройного конфлікту, який почався 7 жовтня.

З числа загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули в результаті нападу терористів, – сказав ізраїльський дипломат. Поширити

Таку ж цифру називає і Міністерство закордонних справ України, але уточнює, що 21 людина загинула в Ізраїлі, а ще 4 − в Газі.

За словами Бродського, більшість із загиблих мали подвійне громадянство, та їхні сімʼї знаходилися в Ізраїлі.

Посол додав, що з приводу двох загиблих громадян зверталися, щоб поховати їх в Україні. Більшість же будуть поховані в Ізраїлі, тому що там живуть їхні сімʼї.

У МЗС України повідомили, що українська сторона підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця та ще 4 − у Газі.

Речник МЗС Олег Ніколенко уточнив:

МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. 1 людина вважається зниклою безвісти. У Газі − 4 загиблих, серед яких 3 дітей, а також 6 поранених. Поширити

Загиблі в Ізраїлі громадяни України: що відомо

8 жовтня стало відомо, що в Ізраїлі загинули дві громадянки України.

11 жовтня стало відомо про ще одного загиблого українця в Ізраїлі.

12 жовтня повідомлялося, що кількість українців, які загинули під час загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту, зросла до семи людей.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук додав, що з сімох загиблих українців лише одна громадянка мала тільки український паспорт.

Решта проживала в Ізраїлі постійно та мала ізраїльський паспорт.

Консули встановили особисті дані загиблих українців та підтримують зв'язок з родичам. Ведеться підготовка до репатріації тіл.

24 жовтня повідомлялося, що у Секторі Гази внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей.

Тоді ж у МЗС заявили, що загальна кількість підтверджених жертв серед українців в Ізраїлі: 19 загиблих та 1 зниклий безвісти. У Газі − 3 загиблих.