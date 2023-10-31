Атака ХАМАС на Израиль. Число погибших украинцев увеличилось — МИД

25 украинцев погибли в результате вооруженного конфликта ХАМАС и Израиля. Данные посла Израиля в Украине Михаэля Бродского подтвердил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Число погибших в Израиле украинцев стало больше

Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский назвал новую цифру жертв атаки ХАМАС на Израиль, имеющих украинское гражданство.

25 украинцев погибли в результате вооруженного конфликта, начавшегося 7 октября.

Из числа погибших нам известно о 25 гражданах Украины, погибших в результате нападения террористов, – сказал израильский дипломат. Поделиться

Такую же цифру называет и Министерство иностранных дел Украины, но уточняет, что 21 человек погиб в Израиле, а еще 4 – в Газе.

По словам Бродского, большинство из погибших имело двойное гражданство, и их семьи находились в Израиле.

Посол добавил, что по поводу двух погибших граждан обращались, чтобы похоронить их в Украине. Большинство же будут похоронены в Израиле, потому что там живут их семьи.

В МИД Украины сообщили, что украинская сторона подтверждает гибель в Израиле 21 украинца и еще 4 – в Газе.

Спикер МИД Олег Николенко уточнил:

МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. 1 человек считается пропавшим без вести. В Газе – 4 погибших, среди которых 3 детей, а также 6 раненых. Поделиться

Погибшие в Израиле граждане Украины: что известно

8 октября стало известно, что в Израиле погибли две гражданки Украины.

11 октября стало известно об еще одном погибшем украинце в Израиле.

12 октября сообщалось, что число украинцев, погибших во время обострения израильско-палестинского конфликта, возросло до семи человек.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук добавил, что из семи погибших украинцев только одна гражданка имела только украинский паспорт.

Остальные проживали в Израиле постоянно и имели израильский паспорт.

Консулы установили личные данные погибших и поддерживают связь с родственниками. Ведется подготовка к репатриации тел.

24 октября сообщалось, что в Секторе Газы в результате ракетных обстрелов погибли двое украинских детей.

Тогда же в МИД заявили, что общее количество подтвержденных жертв среди украинцев в Израиле: 19 погибших и 1 пропавший без вести. В Газе – 3 погибших.