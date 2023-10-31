Ізраїльські дипломати в ООН прикріпили на одяг жовті зірки — відома причина

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан прикріпив до одягу жовту зірку Давида під час виступу у Раді Безпеки. Він пообіцяв носити цей значок, доки члени організації не засудять «звірства» ХАМАС.

Посол Ізраїлю в ООН вдягнув жовту зірку Давида

Дехто з вас нічого не навчився за останні 80 років. Дехто з вас забув, для чого було створено цей орган, – сказав Ердан, засуджуючи Раду Безпеки за «мовчання» щодо атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Поширити

Нагадаємо, що Радбез ООН не ухвалив жодної резолюції після тритижневої війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Отже, я вам нагадаю. З цього дня кожного разу, коли ви дивитимеся на мене, ви будете згадувати, що означає мовчати перед обличчям зла, – сказав Ердан. Поширити

Після цих слів він прикріпив до свого костюма з жовту зірку з написом «Ніколи знову». Нагадаємо, що жовті зірки євреїв змушували носити нацисти.

היום הודעתי במועצת הבטחון שאענוד טלאי צהוב כדי להזכיר את החרפה של שתיקתה אל מול מעשי הזוועות שהנאצים של חמאס עוללו. הבהרתי לחברות המועצה, שאנחנו נשבענו לאחר השואה, NEVER AGAIN ולכן לא תהיה הפסקת אש ונמשיך עד להשמדת חמאס, כדי שזוועות כאלו לא יקרו שוב לעולם. צפו ושתפו >> pic.twitter.com/2DWErUrwyM — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 30, 2023

Директор Музею Голокосту “Яд Вашем” Дані Даян розкритикував цей трюк, заявивши, що він «ганьбить як жертв Голокосту, так і державу Ізраїль».

РБ ООН не прийняла жодної резолюції щодо атаки ХАМАС

У РБ ООН за три тижні відхилили вже чотири проекти резолюцій щодо конфлікту.

Деякі резолюції були заблоковані Сполученими Штатами, оскільки в них не згадувалося про право Ізраїлю захищатися.

Інший, представлений американцями, був заблокований Росією та Китаєм, оскільки він не містив чіткого заклику до припинення вогню.