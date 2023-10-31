Ізраїльські дипломати в ООН прикріпили на одяг жовті зірки — відома причина
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Ізраїльські дипломати в ООН прикріпили на одяг жовті зірки — відома причина

Гілад Ердан
Джерело:  The Times of Israel

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан прикріпив до одягу жовту зірку Давида під час виступу у Раді Безпеки. Він пообіцяв носити цей значок, доки члени організації не засудять «звірства» ХАМАС.

Посол Ізраїлю в ООН вдягнув жовту зірку Давида

Дехто з вас нічого не навчився за останні 80 років. Дехто з вас забув, для чого було створено цей орган, – сказав Ердан, засуджуючи Раду Безпеки за «мовчання» щодо атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо, що Радбез ООН не ухвалив жодної резолюції після тритижневої війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Отже, я вам нагадаю. З цього дня кожного разу, коли ви дивитимеся на мене, ви будете згадувати, що означає мовчати перед обличчям зла, – сказав Ердан.

Після цих слів він прикріпив до свого костюма з жовту зірку з написом «Ніколи знову». Нагадаємо, що жовті зірки євреїв змушували носити нацисти.

Директор Музею Голокосту “Яд Вашем” Дані Даян розкритикував цей трюк, заявивши, що він «ганьбить як жертв Голокосту, так і державу Ізраїль».

РБ ООН не прийняла жодної резолюції щодо атаки ХАМАС

У РБ ООН за три тижні відхилили вже чотири проекти резолюцій щодо конфлікту.

Деякі резолюції були заблоковані Сполученими Штатами, оскільки в них не згадувалося про право Ізраїлю захищатися.

Інший, представлений американцями, був заблокований Росією та Китаєм, оскільки він не містив чіткого заклику до припинення вогню.

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