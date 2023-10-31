Израильские дипломаты в ООН прикрепили на одежду желтые звезды — известна причина

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан прикрепил к одежде желтую звезду Давида во время выступления в Совете Безопасности. Он пообещал носить этот значок, пока члены организации не осудят «зверства» ХАМАС.

Посол Израиля в ООН надел желтую звезду Давида

Некоторые из вас ничего не научились за последние 80 лет. Некоторые из вас забыли, для чего был создан этот орган, – сказал Эрдан, осуждая Совет Безопасности за «молчание» на счет атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. Поделиться

Напомним, что Совбез ООН не принял ни одной резолюции после трехнедельной войны между Израилем и ХАМАС.

Итак, я вам напомню. С этого дня каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчать перед лицом зла, – сказал Эрдан. Поделиться

После этих слов он прикрепил к своему костюму желтую звезду с надписью «Никогда снова». Напомним, что желтые звезды евреев вынуждали носить нацисты.

היום הודעתי במועצת הבטחון שאענוד טלאי צהוב כדי להזכיר את החרפה של שתיקתה אל מול מעשי הזוועות שהנאצים של חמאס עוללו. הבהרתי לחברות המועצה, שאנחנו נשבענו לאחר השואה, NEVER AGAIN ולכן לא תהיה הפסקת אש ונמשיך עד להשמדת חמאס, כדי שזוועות כאלו לא יקרו שוב לעולם. צפו ושתפו >> pic.twitter.com/2DWErUrwyM — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 30, 2023

Директор Музея Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян раскритиковал этот трюк, заявив, что он «позорит как жертв Холокоста, так и государство Израиль».

СБ ООН не принял никакой резолюции по атаке ХАМАС

В СБ ООН на протяжении трех недель отклонили уже четыре проекта резолюций по конфликту.

Некоторые резолюции были заблокированы Соединенными Штатами, поскольку они не упоминали о праве Израиля защищаться.

Другая, представленная американцами, была заблокирована Россией и Китаем, поскольку не содержала четкого призыва к прекращению огня.