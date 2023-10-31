Израильские дипломаты в ООН прикрепили на одежду желтые звезды — известна причина
Категория
Мир
Дата публикации

Израильские дипломаты в ООН прикрепили на одежду желтые звезды — известна причина

Израильские дипломаты в ООН прикрепили на одежду желтые звезды — известна причина
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Источник:  The Times of Israel

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан прикрепил к одежде желтую звезду Давида во время выступления в Совете Безопасности. Он пообещал носить этот значок, пока члены организации не осудят «зверства» ХАМАС.

Посол Израиля в ООН надел желтую звезду Давида

Некоторые из вас ничего не научились за последние 80 лет. Некоторые из вас забыли, для чего был создан этот орган, – сказал Эрдан, осуждая Совет Безопасности за «молчание» на счет атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Напомним, что Совбез ООН не принял ни одной резолюции после трехнедельной войны между Израилем и ХАМАС.

Итак, я вам напомню. С этого дня каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчать перед лицом зла, – сказал Эрдан.

После этих слов он прикрепил к своему костюму желтую звезду с надписью «Никогда снова». Напомним, что желтые звезды евреев вынуждали носить нацисты.

Директор Музея Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян раскритиковал этот трюк, заявив, что он «позорит как жертв Холокоста, так и государство Израиль».

СБ ООН не принял никакой резолюции по атаке ХАМАС

В СБ ООН на протяжении трех недель отклонили уже четыре проекта резолюций по конфликту.

Некоторые резолюции были заблокированы Соединенными Штатами, поскольку они не упоминали о праве Израиля защищаться.

Другая, представленная американцами, была заблокирована Россией и Китаем, поскольку не содержала четкого призыва к прекращению огня.

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