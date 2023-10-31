Израильские дипломаты в ООН прикрепили на одежду желтые звезды — известна причина

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан прикрепил к одежде желтую звезду Давида во время выступления в Совете Безопасности. Он пообещал носить этот значок, пока члены организации не осудят «зверства» ХАМАС.
Посол Израиля в ООН надел желтую звезду Давида
Напомним, что Совбез ООН не принял ни одной резолюции после трехнедельной войны между Израилем и ХАМАС.
После этих слов он прикрепил к своему костюму желтую звезду с надписью «Никогда снова». Напомним, что желтые звезды евреев вынуждали носить нацисты.
Директор Музея Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян раскритиковал этот трюк, заявив, что он «позорит как жертв Холокоста, так и государство Израиль».
СБ ООН не принял никакой резолюции по атаке ХАМАС
В СБ ООН на протяжении трех недель отклонили уже четыре проекта резолюций по конфликту.
Некоторые резолюции были заблокированы Соединенными Штатами, поскольку они не упоминали о праве Израиля защищаться.
Другая, представленная американцами, была заблокирована Россией и Китаем, поскольку не содержала четкого призыва к прекращению огня.
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