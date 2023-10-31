Боевики из Йемена заявили о ракетной атаке по Израилю

Поддерживаемые Ираном подразделения йеменских хуситов заявили о запуске ракет в сторону Израиля, а также атаке БпЛа.

Что известно об участии йеменских боевиков в войне против Израиля

Представитель йеменских вооруженных группировок Яхья Сари заявил, что это уже третья ракетная атака боевиков по Израилю в ответ на действия ЦАХАЛа против палестинских террористов ХАМАС на территории сектора Газа.

При этом представитель йеменских боевиков заявил, что количество ракетных атак по Израилю будет расти.

Следует заметить, что хуситов поддерживает Иран. Они еще с 2004 года борются против правительства Йемена.

Отмечается, что таким образом йеменские повстанцы взяли на себя ответственность за атаку по израильскому городу Эйлат 31 октября.

Вооруженные силы выпустили большую партию баллистических и крылатых ракет и большое количество беспилотников по разным целям израильского врага "для победы над историческим гнетом дорогого палестинского народа", - заявил Сари. Поделиться

Ранее сегодня Армия обороны Израиля информировала об отслеживании и перехвате ракеты класса "земля-земля" и беспилотников, нацеленных на город Эйлат.

По информации издания The Times of Israel, поступала информация об уничтожении ракеты в районе Красного моря. Расстояние между Эйлатом и Йеменом составляет около 1,8 тыс. километров.

Что известно о противостоянии Израиля и ХАМАС в секторе Газа

По информации пресс-службы армии обороны Израиля, в настоящее время продолжаются ожесточенные бои с палестинскими террористами ХАМАС на территории Газы.

В последние часы объединенные силы ЦАХАЛа во главе с сухопутными войсками ведут упорные бои в глубине территории Сектора Газа. Силы ЦАХАЛ атаковали форпост террористов ХАМАС на севере Сектора Газа, - говорится в сообщении израильских военных. Поделиться

Отмечается, что в настоящее время израильскими военными уже ликвидированы десятки палестинских террористов ХАМАС, противотанковые пусковые установки, наблюдательные пункты, большое количество вооружения, среди которых также взрывчатка.