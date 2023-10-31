Израильские военные заявляют о значительных успехах операции в Газе

Израильские военные уже добились значительных успехов в проведении военной операции против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

Что известно об успехах военных ЦАХАЛа в войне против ХАМАС

Мы разворачиваем силы в больших масштабах, в глубине Сектора Газа, – отметил глава Минобороны Израиля Йоав Галлант. Поделиться

Он подчеркнул, что израильские военные ведут жесткие бои против террористов ХАМАС в Газе.

При этом он признал, что Израиль несет значительные потери по результатам боевых действий против ХАМАС.

Израиль нанес авиаудару по Сектору Газа и уничтожил командира батальона ХАМАСа "Центральная Джабалия" Ибрагима Биари, который был одним из организаторов атаки на Израиль 7 октября.

Военные заявили, что в результате удара погибли Биари и несколько других террористов, а также обрушились подземные тоннели ХАМАС, в результате чего были разрушены несколько близлежащих зданий.

По данным ЦАХАЛа, Биари был одним из командиров ХАМАС, ответственных за то, что 7 октября члены элитного подразделения "Нухбы" направили членов террористической группировки на вторжение в Израиль.

В ЦАХАЛе заявляют, что авиаудар в Джабалии был частью "широкомасштабного удара" по боевикам ХАМАС и инфраструктуре, принадлежащей батальону "Центральная Джабалия".

По данным ЦАХАЛа, батальон "Центральная Джабалия" взял под свой контроль несколько гражданских построек в этом районе.

Удар нанес ущерб командованию и контролю ХАМАС в этом районе, а также его способности направлять военные действия против солдат ЦАХАЛа, действующих на всей территории сектора Газа, - говорится в заявлении израильских военных. Поделиться

В нем говорится, что подземная инфраструктура террористов, встроенная под террористическими зданиями, также рухнула после удара.

В ЦАХАЛе заявляют, что они также повторяют свой призыв к жителям этого района перебраться на юг ради своей безопасности.