Израильские военные заявляют о значительных успехах операции в Газе

Израильские военные уже добились значительных успехов в проведении военной операции против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС на территории сектора Газа.
Что известно об успехах военных ЦАХАЛа в войне против ХАМАС
Он подчеркнул, что израильские военные ведут жесткие бои против террористов ХАМАС в Газе.
При этом он признал, что Израиль несет значительные потери по результатам боевых действий против ХАМАС.
Израиль нанес авиаудару по Сектору Газа и уничтожил командира батальона ХАМАСа "Центральная Джабалия" Ибрагима Биари, который был одним из организаторов атаки на Израиль 7 октября.
Военные заявили, что в результате удара погибли Биари и несколько других террористов, а также обрушились подземные тоннели ХАМАС, в результате чего были разрушены несколько близлежащих зданий.
По данным ЦАХАЛа, Биари был одним из командиров ХАМАС, ответственных за то, что 7 октября члены элитного подразделения "Нухбы" направили членов террористической группировки на вторжение в Израиль.
В ЦАХАЛе заявляют, что авиаудар в Джабалии был частью "широкомасштабного удара" по боевикам ХАМАС и инфраструктуре, принадлежащей батальону "Центральная Джабалия".
По данным ЦАХАЛа, батальон "Центральная Джабалия" взял под свой контроль несколько гражданских построек в этом районе.
В нем говорится, что подземная инфраструктура террористов, встроенная под террористическими зданиями, также рухнула после удара.
В ЦАХАЛе заявляют, что они также повторяют свой призыв к жителям этого района перебраться на юг ради своей безопасности.
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