В Израиле впервые в истории применили мощную ПВО Arrow 3

Израильские военные впервые в истории применили страгическую систему ПВО Arrow 3 для нейтрализации ракеты, выпущенной йеменскими боевиками-хуситами.
Что известно о первом в истории применения внеатмосферного ПВО
По информации аналитиков украинского издания, в сообщении израильских военных, вероятно, говорится о применении системы противоракетной обороны Arrow 3 для перехвата ракеты, выпущенной йеменскими боевиками-хуситами с территории Йемена.
Ракета, вероятно, была направлена по городу Эйлат.
Поэтому от Йемена ракета должна была преодолеть около 1700 км. Хотя в ЦАХАЛе не уточнили тип сбитой ракеты, в Defense Express предполагают, что речь идет о баллистической.
В арсенале хуситов известно об одной такой ракете – Toufan, по сути, является иранской баллистической ракетой средней дальности Ghadr.
Что известно о ПВО Arrow 3
Израильское ПВО Arrow 3 разрабатывалось в тесном сотрудничестве с США.
Система работает по принципу внеатмосферного кинетического перехвата на дальности до 2,4 тыс. км. Штатный радар Arrow 3 в зависимости от версии может идентифицировать враждебную цель на дальности до 500 или до 900 км.
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