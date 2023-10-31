В Израиле впервые в истории применили мощную ПВО Arrow 3

Что известно о первом в истории применения внеатмосферного ПВО

Ракета класса "земля-земля", запущенная по территории государства Израиль из района Красного моря, была успешно перехвачена системой дальней защиты "Стрела". Системы обнаружения ВВС отследили траекторию полета ракеты и перехватили ее в наиболее подходящее оперативное время и место, говорится в сообщении израильских военных. Поделиться

По информации аналитиков украинского издания, в сообщении израильских военных, вероятно, говорится о применении системы противоракетной обороны Arrow 3 для перехвата ракеты, выпущенной йеменскими боевиками-хуситами с территории Йемена.

Это первый случай в истории, когда в боевых условиях была использована мощнейшая система противоракетной обороны, - подчеркивают аналитики издания. Поделиться

Ракета, вероятно, была направлена по городу Эйлат.

Поэтому от Йемена ракета должна была преодолеть около 1700 км. Хотя в ЦАХАЛе не уточнили тип сбитой ракеты, в Defense Express предполагают, что речь идет о баллистической.

В арсенале хуситов известно об одной такой ракете – Toufan, по сути, является иранской баллистической ракетой средней дальности Ghadr.

Что известно о ПВО Arrow 3

Израильское ПВО Arrow 3 разрабатывалось в тесном сотрудничестве с США.

Система работает по принципу внеатмосферного кинетического перехвата на дальности до 2,4 тыс. км. Штатный радар Arrow 3 в зависимости от версии может идентифицировать враждебную цель на дальности до 500 или до 900 км.