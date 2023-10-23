Взрыв в больнице в Газе вызвал ракета, а не авиаудар Израиля — CNN

Взрыв в больнице в городе Газа, который произошел 17 октября, вероятно вызвала ракета, выпущенная с территории Сектора Газы, а не авиаудар Израиля.
Журналисты проанализировали взрыв в больнице в Газе
Издание отмечает, что вместе с рядом экспертов проанализировало десятки общедоступных изображений и видеозаписей, а также спутниковые снимки, и получило некоторые подсказки по поводу взрыва.
Эксперты по оружию и взрывотехнике с многолетним опытом оценки повреждений от взрывов, изучивших визуальные доказательства, сообщили CNN, что считают это наиболее вероятным сценарием – хотя они предостерегают, что отсутствие остатков боеприпасов или осколков на месте происшествия не позволяет им быть уверенным в этом. Все согласились, что доказательства повреждений на месте происшествия не соответствуют израильскому авиаудару".
В частности, CNN обратили внимание на вспышку света в темном небе, озарившую Газу вечером 17 октября перед тем, как произошел смертельный взрыв.
Проверив положение камеры, CNN смогла определить, что ракета была выпущена из района южнее города Газа. Кадры, полученные с веб-камеры в Тель-Авиве, направленной на юг в сторону Газа, которые синхронизировала CNN с прямым эфиром "Аль-Джазиры", показывают залп ракет из Газы незадолго до взрыва.
Восемь экспертов по вопросам оружия и взрывчатки, просмотревших кадры CNN с места происшествия, согласились с тем, что небольшой размер кратера и значительные повреждения поверхности не соответствуют авиационной бомбе, которая уничтожила бы большинство объектов в месте падения.
Что известно об ударе по больнице в Секторе Газа
Вечером 17 октября боевики ХАМАС заявили, что Израиль ударил по больнице аль-Ахли Араб в Секторе Газа, где, вероятно, погибли сотни человек, в то же время армия Израиля ЦАХАЛ сообщает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.
В Армии обороны Израиля заявили, что ракета была выпущена не ими, а "Исламским джихадом" - во время запуска, по их словам, произошла ошибка, приведшая к попаданию в больницу.
По словам президента США Джо Байдена, Израиль не наносил удара по больнице в Газе, в результате которого погибли сотни человек.
Что важно понимать, сам Цахал обвиняет в атаке террористическую организацию "Исламский джихад".
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