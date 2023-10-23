Вибух у лікарні в Газі спричинила ракета, а не авіаудар Ізраїлю — CNN

Вибух у лікарні в місті Газа, який стався 17 жовтня, ймовірно спричинила ракета, випущена з території Сектора Гази, а не авіаудар Ізраїлю.

Журналісти проаналізували вибух у лікарні в Газі

Видання зазначає, що разом з низкою експертів проаналізувало десятки загальнодоступних зображень і відеозаписів, а також супутникові знімки, і отримало деякі підказки щодо того, що спричинило вибух.

Без можливості отримати доступ до місця подій і зібрати докази з місця подій жоден висновок не може бути остаточним. Але аналіз CNN припускає, що ракета, запущена з території Гази, розірвалася в повітрі, і що вибух у лікарні стався в результаті падіння частини ракети на територію лікарняного комплексу, – пише видання. Поширити

Експерти зі зброї та вибухотехніки з багаторічним досвідом оцінки пошкоджень від вибухів, які вивчили візуальні докази, повідомили CNN, що вважають це найбільш вірогідним сценарієм − хоча вони застерігають, що відсутність залишків боєприпасів або осколків на місці події не дає їм змоги бути впевненими в цьому. Всі погодилися, що наявні докази пошкоджень на місці події не відповідають ізраїльському авіаудару".

Зокрема, CNN звернули увагу на спалах світла у темному небі, який осяяв Газу увечері 17 жовтня перед тим, як стався смертельний вибух.

Перевіривши положення камери, CNN змогла визначити, що ракета була випущена з району на південь від міста Газа. Кадри, отримані з веб-камери в Тель-Авіві, спрямованої на південь у бік Гази, які CNN синхронізувала з прямим ефіром "Аль-Джазіри", показують залп ракет з Гази незадовго до вибуху.

Я вважаю, що так і сталося − ракета вийшла з ладу, і вона не впала цілою і неушкодженою. Швидше за все, вона з якихось причин розвалилася в повітрі, і корпус ракети впав на автостоянку. Там залишки пального загорілися і запалили автомобілі та інше пальне в лікарні, спричинивши великий вибух, який ми бачили, – розповів європейський експерт з ракетних питань, який працював над аналізом для НАТО і ЄС, Маркус Шиллер. Поширити

Вісім експертів з питань зброї і вибухівки, які переглянули кадри CNN з місця події, погодилися з тим, що невеликий розмір кратера і значні пошкодження поверхні не відповідають авіаційній бомбі, яка знищила б більшість об'єктів в місці падіння.

Що відомо про удар по лікарні в Секторі Гази

Ввечері 17 жовтня бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей, водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракета була випущена не ними, а "Ісламським джихадом" - під час запуску, за їхніми словами, сталася помилка, яка призвела до влучання в лікарню.

За словами президента США Джо Байдена, Ізраїль не завдавав удару по лікарні в Газі, внаслідок якого загинули сотні людей.

Що важливо розуміти, сам ЦАХАЛ звинувачує в атаці терористичну організацію "Ісламський джихад".