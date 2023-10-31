В Ізраїлі вперше в історії застосували найпотужнішу ППО Arrow 3

Що відомо про перше в історії застосування позаатмосферної ППО

Ракета класу "земля-земля", яка була запущена по території держави Ізраїль з району Червоного моря, була успішно перехоплена системою далекого захисту "Стріла". Системи виявлення ВПС відстежили траєкторію польоту ракети та перехопили її у найбільш відповідний оперативний час і місце, - йдеться у повідомленні ізраїльських військових. Поширити

За інформацією аналітиків українського видання, у повідомленні ізраїльських військових, ймовірно, йдеться по застосування системи протиракетної оборони Arrow 3 для перехоплення ракети, випущеної єменськими бойовиками-хуситами з території Ємена.

Це перший випадок в історії, коли в бойових умовах була використана найпотужніша система протиракетної оборони, - підкреслюють аналітики видання. Поширити

Ракету, ймовірно було спрямовано по місту Ейлат.

Тож від Ємену ракета мала подолати близько 1700 км. Хоча в ЦАХАЛі не уточнили тип збитої ракети, в Defense Express припускають, що йдеться про балістичну.

В арсеналі хуситів відомо про одну таку ракету – Toufan, що по суті є іранською балістичною ракетою середньої дальності Ghadr.

Що відомо про ППО Arrow 3

Ізраїльска ППО Arrow 3 розроблялась у тісній співпраці зі США.

Система працює за принципом позаатмосферного кінетичного перехоплення на дальності до 2,4 тис км. Штатний радар Arrow 3 залежно від версії може ідентифікувати ворожу ціль на дальності до 500 або до 900 км.