В Ізраїлі вперше в історії застосували найпотужнішу ППО Arrow 3

Ізраїльські військові вперше в історії застосували страгічну систему ППО Arrow 3 для нейтралізації ракети, випущеної єменськими бойовиками- хусітами.
Що відомо про перше в історії застосування позаатмосферної ППО
За інформацією аналітиків українського видання, у повідомленні ізраїльських військових, ймовірно, йдеться по застосування системи протиракетної оборони Arrow 3 для перехоплення ракети, випущеної єменськими бойовиками-хуситами з території Ємена.
Ракету, ймовірно було спрямовано по місту Ейлат.
Тож від Ємену ракета мала подолати близько 1700 км. Хоча в ЦАХАЛі не уточнили тип збитої ракети, в Defense Express припускають, що йдеться про балістичну.
В арсеналі хуситів відомо про одну таку ракету – Toufan, що по суті є іранською балістичною ракетою середньої дальності Ghadr.
Що відомо про ППО Arrow 3
Ізраїльска ППО Arrow 3 розроблялась у тісній співпраці зі США.
Система працює за принципом позаатмосферного кінетичного перехоплення на дальності до 2,4 тис км. Штатний радар Arrow 3 залежно від версії може ідентифікувати ворожу ціль на дальності до 500 або до 900 км.
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