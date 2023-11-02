Пока Израиль не будет уничтожен. ХАМАС угрожает повторением атак

Палестинская террористическая группировка заявила, что будет повторять подобные атаки многократно в будущем, пока не уничтожит Израиль.
ХАМАС угрожает повторением атак по Израилю
Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки многократно в будущем, пока не уничтожит Израиль.
Террорист назвал существование Израиля "нелогичным" и добавил, что его нужно "стереть с лица земли".
На вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, Хамад ответил: "Да, конечно".
Он также повторил ложное утверждение о том, что ХАМАС не намеревался наносить ущерб гражданскому населению, объяснив массовые убийства тем, что якобы на местах возникли "осложнения".
Что известно о наземной операции Израиля в Газе
7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Газе.
27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.
31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Газу.
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