Пока Израиль не будет уничтожен. ХАМАС угрожает повторением атак

Палестинская террористическая группировка заявила, что будет повторять подобные атаки многократно в будущем, пока не уничтожит Израиль.

ХАМАС угрожает повторением атак по Израилю

Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки многократно в будущем, пока не уничтожит Израиль.

Hamas Official Ghazi Hamad: We Will Repeat the October 7 Attack Time and Again Until Israel Is Annihilated; We Are Victims - Everything We Do Is Justified #Hamas #Gaza #Palestinians pic.twitter.com/kXu3U0BtAP — MEMRI (@MEMRIReports) November 1, 2023

Израиль – это страна, которой нет места на нашей земле. Мы должны убрать ее, потому что она представляет собой безопасность, военную и политическую катастрофу для арабской и исламской нации. Нам не стыдно об этом говорить, – заявил Хамад. Поделиться

Террорист назвал существование Израиля "нелогичным" и добавил, что его нужно "стереть с лица земли".

На вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, Хамад ответил: "Да, конечно".

Мы должны проучить Израиль, и мы сделаем это дважды и трижды. Потоп Аль-Акса (так ХАМАС назвал свое наступление 7 октября – ред.) – это только первый раз, и будет второй, третий, четвертый. Придется ли нам платить цену? Да, и мы готовы ее заплатить. Нас называют нацией мучеников, и мы гордимся тем, что приносим в жертву мучеников, – сказал террорист. Поделиться

Он также повторил ложное утверждение о том, что ХАМАС не намеревался наносить ущерб гражданскому населению, объяснив массовые убийства тем, что якобы на местах возникли "осложнения".

Что известно о наземной операции Израиля в Газе

7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Газе.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Газу.