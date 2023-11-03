Израиль назвал условия прекращения огня в Газе

В каких условиях Израиль прекратит огонь в Газе

Энтони Блинкен во время визита в Израиль на брифинге прямо указал, что озвучил желание Вашингтона видеть гуманитарные паузы в боях в Газе. Эти паузы, подчеркнул госсекретарь, могли бы позволить оказать помощь, обеспечить освобождение заложников и воспрепятствовать использованию боевиками временного прекращения огня в свою пользу.

Во время встречи с президентом Израиля Исааком Герцогом в Тель-Авиве Блинкен сказал, что США "решительно поддерживают тезис, что Израиль имеет не только право, но и обязанность защищать себя", но подчеркнул, что "важно, как Израиль это делает". .



Израильские чиновники ответили Блинкену, что Израиль не согласится на паузу в боевых действиях без освобождения около 200 заложников, которых захватили боевики после атаки 7 октября.

В частности, Министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что Израиль не согласится на паузу в боевых действиях, если она не включает освобождение заложников. Израильские официальные лица также выразили разочарование по поводу того, что ХАМАС освобождает только одного или двух заложников одновременно.



Во время встречи президент Израиля Исаак Герцог и Блинкен отмечали, что они «каждое мгновение думают о заложниках, среди которых много израильтян, американцев и других иностранных граждан».