Ізраїль назвав умови припинення вогню у Газі

США попросили зробити «гуманітарну паузу» в бойових діях у Секторі Газа. Ізраїль погоджується на це лише у випадку звільнення заручників.

За яких умов Ізраїль припине вогонь у Газі

Ентоні Блінкен під час візиту в Ізраїль на брифінгу прямо зазначив, що озвучив бажання Вашингтона бачити гуманітарні паузи в боях у Газі. Ці паузи, наголосив держсекретар, могли б дозволити надати допомогу, забезпечити звільнення заручників і завадити використанню бойовиками тимчасового припинення вогню на свою користь.

Під час зустрічі з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом у Тель-Авіві Блінкен сказав, що США «рішуче підтримують тезу, що Ізраїль має не тільки право, але й обов’язок захищати себе», але наголосив, що «важливо, як Ізраїль це робить».



Ізраїльські чиновники відповіли Блінкену, що Ізраїль не погодиться на паузу у бойових діях без звільнення близько 200 заручників, яких бойовики захопили після атаки 7 жовтня.

Зокрема, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант попередив, що Ізраїль не погодиться на паузу у бойових діях, якщо вона не включає звільнення заручників. Ізраїльські офіційні особи також висловили розчарування з приводу того, що ХАМАС звільняє тільки одного або двох заручників одночасно.



Під час зустрічі президент Ізраїлю Ісаак Герцог і Блінкен наголошували, що вони «кожну мить думають про заручників, серед яких багато ізраїльтян, американців та інших іноземних громадян».