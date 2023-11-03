США ищут заложников в Газе с помощью дронов — Reuters
Категория
Мир
Дата публикации

США ищут заложников в Газе с помощью дронов — Reuters

Дрон
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Источник:  Reuters

США используют беспилотники для наблюдения над Газой в поисках заложников, захваченных ХАМАСом во время нападения на Израиль 7 октября.

Поиск заложников в Газе

Двое анонимных американских чиновников рассказали, что Штаты собирают разведывательную информацию над Газой с помощью дронов.

Один из чиновников сказал, что они совершали полеты беспилотников больше недели.

Напомним, что в заложниках ХАМАС находятся 10 американцев. Всего в заложниках находятся более 200 человек. Считается, что они содержатся в тоннелях под Газой.

Атака ХАМАСа на Израиль и последующая война

7 октября боевики ХАМАС совершили неожиданное нападение на Израиль, во время которого убили около 1400 человек, преимущественно гражданских.

В ответ на это Израиль приступил к бомбардировке Газы и наземному наступлению на анклав с населением 2,3 млн человек. Сообщается, что в Газе погибли более 9 тыс. человек.

2 ноября ЦАХАЛ сообщил, что силы Израиля оцепили город Газа, прекращение войны не планируется.

Расширение операции началось после того, как переговоры по освобождению заложников зашли в тупик.

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