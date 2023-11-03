Армия обороны Израиля уничтожила командира батальона ХАМАС — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Армия обороны Израиля уничтожила командира батальона ХАМАС — видео

Газа
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

Командир батальона ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустафа Даллул был убит из-за ночного авиаудара израильской армии в Газе.

ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе

Армия обороны Израиля заявляет, что в результате ночного авиаудара в Газе убит командир батальона ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустаф Даллул.

Об этом сообщает The Times of Israel

По данным ЦАХАЛ, Даллул "играл ключевую роль в управлении боевыми действиями против сил обороны Израиля в Газе".

Отдельно ЦАХАЛ сообщает, что во время ночных операций в Газе истребители, боевые вертолеты и артиллерия под руководством пехотных сил бригады "Нахаль" нанесли удары и убили нескольких террористов ХАМАС.

Между тем, во время обысков в городе Бейт-Ханун на севере Газа военнослужащие 551-й бригады обнаружили оружие (автоматы, пистолеты-пулеметы, гранаты, взрывные устройства, РПГ и боеприпасы к ним), а также разведывательные материалы – карты и средства связи. связи.

Что известно об операции по уничтожению тоннелей ХАМАС

Как сообщается, военные используют разные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить туннели, взорвать мины-ловушки, установленные боевиками ХАМАС, и убить террористов.

Возможно, сначала они могли нас преследовать, жалить, стреляя с выходов из тоннеля, но после того, как мы установили контроль над территориями, началась инженерная операция, – рассказал старший офицер Южного командования армии Израиля.

По его словам, инженеры собираются обрушить подъезды и тоннели.

Это станет зоной смерти. Они совершили ошибку, они выбрали место, откуда не могут убежать. Они погибнут в туннелях, – отметил старший офицер.

Сообщается, что израильские войска уже уничтожили около 100 тоннелей, не считая разрушенных в результате авиаударов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Миротворческие силы могут зайти в Газу, но после падения режима ХАМАС — Bloomberg
Миротворческие силы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пока Израиль не будет уничтожен. ХАМАС угрожает повторением атак
ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЦАХАЛ начал операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в Газе
Тонель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.