Армия обороны Израиля уничтожила командира батальона ХАМАС — видео

Командир батальона ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустафа Даллул был убит из-за ночного авиаудара израильской армии в Газе.

ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе

Армия обороны Израиля заявляет, что в результате ночного авиаудара в Газе убит командир батальона ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустаф Даллул.

Об этом сообщает The Times of Israel

По данным ЦАХАЛ, Даллул "играл ключевую роль в управлении боевыми действиями против сил обороны Израиля в Газе".

IDF says it has eliminated the commander of Hamas's Sabra-Tel al-Hawa battalion, Mustafa Dalloul, in an airstrike in the Gaza Strip. pic.twitter.com/pPnjnsAMjp — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 3, 2023

Отдельно ЦАХАЛ сообщает, что во время ночных операций в Газе истребители, боевые вертолеты и артиллерия под руководством пехотных сил бригады "Нахаль" нанесли удары и убили нескольких террористов ХАМАС.

Между тем, во время обысков в городе Бейт-Ханун на севере Газа военнослужащие 551-й бригады обнаружили оружие (автоматы, пистолеты-пулеметы, гранаты, взрывные устройства, РПГ и боеприпасы к ним), а также разведывательные материалы – карты и средства связи. связи.

Что известно об операции по уничтожению тоннелей ХАМАС

Как сообщается, военные используют разные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить туннели, взорвать мины-ловушки, установленные боевиками ХАМАС, и убить террористов.

Возможно, сначала они могли нас преследовать, жалить, стреляя с выходов из тоннеля, но после того, как мы установили контроль над территориями, началась инженерная операция, – рассказал старший офицер Южного командования армии Израиля. Поделиться

По его словам, инженеры собираются обрушить подъезды и тоннели.

Это станет зоной смерти. Они совершили ошибку, они выбрали место, откуда не могут убежать. Они погибнут в туннелях, – отметил старший офицер. Поделиться

Сообщается, что израильские войска уже уничтожили около 100 тоннелей, не считая разрушенных в результате авиаударов.