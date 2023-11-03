Армия обороны Израиля уничтожила командира батальона ХАМАС — видео

Командир батальона ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустафа Даллул был убит из-за ночного авиаудара израильской армии в Газе.
ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе
Армия обороны Израиля заявляет, что в результате ночного авиаудара в Газе убит командир батальона ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустаф Даллул.
Об этом сообщает The Times of Israel
По данным ЦАХАЛ, Даллул "играл ключевую роль в управлении боевыми действиями против сил обороны Израиля в Газе".
Отдельно ЦАХАЛ сообщает, что во время ночных операций в Газе истребители, боевые вертолеты и артиллерия под руководством пехотных сил бригады "Нахаль" нанесли удары и убили нескольких террористов ХАМАС.
Между тем, во время обысков в городе Бейт-Ханун на севере Газа военнослужащие 551-й бригады обнаружили оружие (автоматы, пистолеты-пулеметы, гранаты, взрывные устройства, РПГ и боеприпасы к ним), а также разведывательные материалы – карты и средства связи. связи.
Что известно об операции по уничтожению тоннелей ХАМАС
Как сообщается, военные используют разные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить туннели, взорвать мины-ловушки, установленные боевиками ХАМАС, и убить террористов.
По его словам, инженеры собираются обрушить подъезды и тоннели.
Сообщается, что израильские войска уже уничтожили около 100 тоннелей, не считая разрушенных в результате авиаударов.
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