ЦАХАЛ начал операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в Газе

Инженерные войска ЦАХАЛ начали широкомасштабную операцию по уничтожению туннелей ХАМАС в секторе Газа, находящихся под контролем Израиля.
Что известно об операции по уничтожению тоннелей ХАМАС
Как сообщается, военные используют разные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить туннели, взорвать мины-ловушки, установленные боевиками ХАМАС, и убить террористов.
По его словам, инженеры собираются обрушить подъезды и тоннели.
Сообщается, что израильские войска уже уничтожили около 100 тоннелей, не считая разрушенных в результате авиаударов.
Террористы ХАМАС планировали нападение на Израиль в туннелях
Боевики группировки ХАМАС при планировании нападения на Израиль долгое время использовали телефонные линии, проложенные в туннелях под Сектором Газа.
По данным источников CNN, небольшая ячейка боевиков ХАМАС планировала внезапное вторжение в Израиль. А общались они два года по сети стационарных телефонов, встроенных в сеть тоннелей.
Использование такой системы связи и разработку боевиками операции по подготовке нападения позволяют предположить разведывательные данные, предоставленные Соединенным Штатам Америки израильской стороной.
Телефонные линии в туннелях под Сектором Газа позволяли членам ХАМАСа тайно общаться, делая невозможным их отслеживание израильской разведкой.
Также утверждается, что в этих целях боевики избегали использования компьютеров и мобильных телефонов в течение двухлетнего периода.
Подобные разведывательные данные о стационарной связи в определенной степени позволяют объяснить, почему Израиль и США не ожидали такой атаки ХАМАС 7 октября.
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