ЦАХАЛ начал операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в Газе
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Мир
Дата публикации

ЦАХАЛ начал операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в Газе

Тонель
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Источник:  The Times of Israel

Инженерные войска ЦАХАЛ начали широкомасштабную операцию по уничтожению туннелей ХАМАС в секторе Газа, находящихся под контролем Израиля.

Что известно об операции по уничтожению тоннелей ХАМАС

Как сообщается, военные используют разные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить туннели, взорвать мины-ловушки, установленные боевиками ХАМАС, и убить террористов.

Возможно, сначала они могли нас преследовать, жалить, стреляя с выходов из туннеля, но после того, как мы установили контроль над территориями, началась инженерная операция, – рассказал старший офицер Южного командования армии Израиля.

По его словам, инженеры собираются обрушить подъезды и тоннели.

Это станет зоной смерти. Они совершили ошибку, они выбрали место, откуда не могут убежать. Они погибнут в туннелях, - отметил старший офицер.

Сообщается, что израильские войска уже уничтожили около 100 тоннелей, не считая разрушенных в результате авиаударов.

Террористы ХАМАС планировали нападение на Израиль в туннелях

Боевики группировки ХАМАС при планировании нападения на Израиль долгое время использовали телефонные линии, проложенные в туннелях под Сектором Газа.

По данным источников CNN, небольшая ячейка боевиков ХАМАС планировала внезапное вторжение в Израиль. А общались они два года по сети стационарных телефонов, встроенных в сеть тоннелей.

Использование такой системы связи и разработку боевиками операции по подготовке нападения позволяют предположить разведывательные данные, предоставленные Соединенным Штатам Америки израильской стороной.

Телефонные линии в туннелях под Сектором Газа позволяли членам ХАМАСа тайно общаться, делая невозможным их отслеживание израильской разведкой.

Также утверждается, что в этих целях боевики избегали использования компьютеров и мобильных телефонов в течение двухлетнего периода.

Подобные разведывательные данные о стационарной связи в определенной степени позволяют объяснить, почему Израиль и США не ожидали такой атаки ХАМАС 7 октября.

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