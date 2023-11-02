ЦАХАЛ розпочав операцію зі знищення тунелів ХАМАС в Газі

Інженерні війська ЦАХАЛ почали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС у секторі Гази, які перебувають під контролем Ізраїлю.

Що відомо про операцію зі знищення тунелів ХАМАС

Як повідомляється, військові використовують різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоб зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки, встановлені бойовиками ХАМАС, і вбити терористів.

Можливо, спочатку вони могли нас переслідувати, жалити, стріляючи з виходів з тунелю, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція, - розповів старший офіцер Південного командування армії Ізраїлю. Поширити

За його словами, інженери збираються обвалити під’їзди та тунелі.

Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, звідки не можуть втекти. Вони загинуть у тунелях, - наголосив старший офіцер. Поширити

Повідомляється, що ізраїльські війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів.

Терористи ХАМАС планували напад на Ізраїль у тунелях

Бойовики угруповання ХАМАС при плануванні нападу на Ізраїль тривалий час використовували телефонні лінії, прокладені в тунелях під Сектором Газа.

За даними джерел CNN, невеликий осередок бойовиків ХАМАС планував раптове вторгнення в Ізраїль. А спілкувалися вони два роки через мережу стаціонарних телефонів, вбудованих в мережу тунелів.

Використання такої системи зв'язку та розробку бойовиками операції з підготовки нападу дозволяють припустити розвідувальні дані, надані Сполученим Штатам Америки ізраїльською стороною.

Телефонні лінії в тунелях під Сектором Газа дозволяли членам ХАМАСу таємно спілкуватися, унеможливлюючи їх відстеження ізраїльською розвідкою.

Також стверджується, що з цією метою бойовики уникали використання комп'ютерів та мобільних телефонів упродовж дворічного періоду.

Подібні розвідувальні дані про стаціонарний зв'язок певною мірою дозволяють пояснити, чому Ізраїль та США не очікували такої атаки ХАМАС 7 жовтня.