Миротворческие силы могут зайти в Газу, но после падения режима ХАМАС — Bloomberg

В Белом доме обсуждают перспективы вхождения миротворческих сил в Газу после полной ликвидации террористов ХАМАС.

Миротворческие силы в Газе: что известно

Сенатор Демократической партии от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и его коллега от штата Коннектикута Ричард Блюменталь подтвердили, что в Белом доме обсуждают перспективы вхождения миротворческих сил в Газу после полной ликвидации террористов ХАМАС. При этом в миротворческий контингент не будут входить американские войска.

Слова обоих политиков передает американское агентство Bloomberg. Они заметили, что подобные разговоры ведутся в кулуарах и очень касательно, поскольку слишком рано начинать подобный процесс публично.

Идут разговоры о возможном составе международных сил в Газе после завершения войны. Я считаю, что они необходимы в этом регионе, чтобы дальше контролировать переходные процессы, – сказал Ван Холлен в разговоре с журналистами. Поделиться

Напомним, Боливия заявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за войны с террористами ХАМАС. По версии руководства южноамериканской страны именно Иерусалим инициировал геноцид населения Палестины.

В то же время и Йемен буквально начал военную операцию против Израиля, ссылаясь на бомбардировку Газы. Представитель хуситов Яхья Сарие Ану заявил, что удары по израильской территории будут продолжаться, пока ЦАХАЛ не прекратит "расправу" над палестинцами.

Наземная операция Израиля в Газе

На 1 ноября ЦАХАЛ продолжает с воздуха и на земле атаковать силы боевиков ХАМАС в Газе, в регионе произошло очередное отключение связи и интернета.

Во время наземной операции израильская армия пытается продвигаться в Газу и уже сообщила о потерях.

израильским военным удалось продвинуться в северной части анклава и установить флаг Израиля на крыше курортного отеля в Газе.

Отель расположен в более чем трех километрах от границы Газа с Израилем.